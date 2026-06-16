Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών στη σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel στη σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα.

Σε σχετική ανάρτηση, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Καρδίτσας η οποία συνοδεύεται και από σχετικές φωτογραφίες αναφέρονται τα εξής:

“Συνεχίζονται οι εργασίες στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία Daniel καθώς και οι εργασίες για την ηλεκτροκίνηση – σηματοδοτηση και τηλεδιοίκηση.

Έχει κατασκευαστεί στον Σ. Σ. Σοφαδων η επιδομη της παρακαμπτηριας γραμμής και έχουν διασπαρθει οι σιδηροτριοχες αριστερά και δεξιά. Στην στάση της Μαγουλας έχει στρωθεί η σιδηροδρομική γραμμή και αναμένεται η συγκόλληση μεταξύ των και η τοποθέτηση σκύρου.

Στο χωριό Γεφύρια μεταξύ Παλαιοφαρσάλου και Σοφάδων στο ύψος του ποταμού Φαρσαλίτη, έχουν γίνει τεχνικά έργα, έχει τοποθετηθεί η γραμμή πλην 100 περίπου μέτρων επάνω στην γέφυρα.

Ταυτόχρονα από τον Σ.Σ Καλαμπάκας έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση με την τοποθέτηση καλωδίων μέσα σε μεταλλικά κανάλια έως τον Σ. Σ. Τρικάλων.

Επιπλέον για την προστασία των καλωδίων έχουν καλυφθεί με τσιμέντο. Σύμφωνα με πληροφορίες έως τέλος του 2026 θα κυκλοφορήσει ντίζελ ενώ έως τέλος 2027 θα είναι υπερσύγχρονο με ηλεκτροκίνηση και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

Σκοπός του Συλλόγου σε συνεργασία με τους τοπικούς βουλευτές και φορείς και με όλους εσάς, είναι η δρομολόγηση από την, Hellenic train, ικανοποιητικού αριθμού συρμών προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.”

trikalaenimerosi.gr