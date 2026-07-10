Προχωρούν άλλα τέσσερα έργα πολιτισμού στον Δήμο Τρικκαίων

Ενημέρωση για την πορεία μεγάλων και σημαντικών έργων – με έμφαση στον πολιτισμό – για τον Δήμο Τρικκαίων είχε ο νέος αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Ντιντής. Με την προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη, ο κ. Ντιντής επισκέφθηκε διαδοχικά τους νέους χώρους

– της Δημοτικής Πινακοθήκης,

– του χώρου Μουσικής,

– το Διαδραστικό Μουσείο Τεχνολογίας και

– την οικία Τζάνα.

Στόχος, η επιτόπια ενημέρωση για την πορεία τους, την πρόοδο των εργασιών, τις εναπομείνασες εργασίες ανά κτήριο. Ο κ. Ντιντής συνομίλησε με αναδόχους και εργαζόμενους κάθε έργου χωριστά, τονίζοντας τη σημασία τους συνολικά στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής στην πόλη, καθιστώντας τη πόλο πολιτισμού στο κέντρο της Ελλάδας.

Από το γραφείο Τύπου