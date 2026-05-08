Αλλαγή σωλήνων ύδρευσης στην πόλη – Μετά την 28ης Οκτωβρίου και την Περσεφόνης, η σειρά της Μιαούλη

Σε περιοχές του κέντρου των Τρικάλων η ΔΕΥΑΤ συνεχίζει τις εργασίες για την αλλαγή όλων των σωλήνων ύδρευσης, με πολύ σημαντικά οφέλη για την υγεία όλων. Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 ξεκίνησαν εργασίες σε τμήμα της οδού Μιαούλη, ενώ προηγήθηκαν εργασίες στις οδούς 28ης Οκτωβρίου και σε τμήμα της οδού Περσεφόνης.
Με το έργο γίνονται εργασίες
– σε 3.200 στρέμματα συνολικά σε όλη την πόλη
– με περίπου 100 χλμ. περίπου να είναι το μήκος των νέων σωληνογραμμών
Το συγκεκριμένο έργο
– έχει τίτλο «Εφαρμογή ζωνοποίησης και αντικατάσταση παλαιών αγωγών δικτύου πόλεως Τρικάλων»
– χωρίζει την πόλη σε 4 ζώνες
– αντικαθίστανται όλοι οι αμιαντοτσιμεντοσωλήνες (εσωτερικό δίκτυο)
– αντικαθίστανται οι παλιοί πλαστικοί αγωγοί (εσωτερικό δίκτυο)
– αντικαθίστανται οι αγωγοί του εξωτερικού υδραγωγείου
– επισκευάζεται η δεξαμενή του Φρουρίου. Με προϋπολογισμό 12.050.000€ (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το έργο έχει αναλάβει η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».