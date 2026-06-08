Προφυλακίστηκε ο 86χρονος για την αδελφοκτονία στα Τρίκαλα – Τι ζητούν οι δικηγόροι του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 86χρονος μετά την απολογία του ενώπιον Ανακριτή και Eισαγγελέα, καθώς κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του Φώτη Παπακώστα την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου ελήφθη μετά την απολογία του, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης Κωστής Τσόγκας και Γιώργος Σινέλης υποστήριξαν ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «τραγικό ατύχημα», εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκιση και ζητώντας ηπιότερο περιοριστικό μέτρο, όπως κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού.

Όπως επισημαίνουν, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

trikalaenimerosi.gr