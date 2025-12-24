Προσφορά των “αντάρηδων” στο Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων

Μετά το πάρτι, η κοινωνική προσφορά. Η μεγάλη γιορτινή συγκέντρωση των «αντάρηδων» στα Τρίκαλα, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, με χορό, κέφι και αναμνήσεις, συνοδεύεται από προσφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τρικκαίων.

Μετά από δύο μόλις ημέρες, εκπρόσωποι της οργανωτικής ομάδας και του ξενοδοχείου «Ananti Resort & Spa 5 στα Τρίκαλα», που στηρίζει ενεργά την κίνηση αυτή, παρέδωσαν την προσφορά προς το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων.

Παρόντος του Δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκου Σακκά, οι κ. Αποστόλης Καταφυγιώτης, Απόστολος Μπαμπατσιάς, Κώστας Βαβίτσας (από την ομάδα των «Αντάρηδων»), ο κ. Αλέξανδρος Κυριάκης γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου «Ananti Resort & Spa 5 στα Τρίκαλα», τα δέματα αλληλεγγύης, που θα ενισχύσουν την παροχή γευμάτων από το Κοινωνικό Εστιατόριο σε μέλη ευπαθών ομάδων που σιτίζονται από τον Δήμο Τρικκαίων.

Ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε την οργανωτική ομάδα και το ξενοδοχείο «Ananti Resort & Spa 5 στα Τρίκαλα», σημειώνοντας το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και η προσφορά όλων στους συνανθρώπους ειδικά αυτές τις ημέρες.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης ο εντεταλμένος σύμβουλος για άτομα με αναπηρία στον Δήμο Τρικκαίων Βασίλης Τσιούτσιας, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Αργυρίου, η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας) κ. Βέρα Ντάκου.

Από το γραφείο Τύπου