Προσομοιωτής αυτισμού εκπαιδεύει δεκάδες επαγγελματίες

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Τρικκαίων και το Σύλλογο Αυτισμού Λάρισα, «Εργαστήρι βιωματικής κατανόησης του τρόπου που τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού αντιλαμβάνονται τον κόσμο», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, σε αίθουσα του 5ου ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

Πλέον των 106 στελεχών των βρεφονηπιακών σταθμών, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και γονέων ατόμων με Αυτισμό, ενημερώθηκαν σχετικά με αισθητηριακά θέματα των ατόμων με αυτισμό, βιώνοντας εμπειρικά και προσωπικά το πραγματικά «εχθρικό» & αφιλόξενο περιβάλλον για τα άτομα με αυτισμό, μέσω του «Προσομοιωτή Αυτισμού του VR PLANET».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως ο αντιδήμαρχος Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Τρικκαίων κ. Μιχαήλ Λάππας, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων, κα Δήμητρα Νάτσινα, ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Αναστασίου Κων/νος, ο πρόεδρος και η γενική γραμματέας της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας, Στέφανος Πάικος και Ερασμία Μαρκοπούλου αντίστοιχα, η οποία είχε και την ευθύνη του εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα αυτισμού, οι πρόεδροι των Συλλόγων Α.μεΑ. Τρικάλων, ΑΡΩΓΗ», «ΕΛΠΙΔΑ» και «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ», Λουκάς Ηλίας, Ρίζος Ευάγγελος και Τσιρογιάννης Σωτήρης αντίστοιχα, καθώς και το στέλεχος του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας κα Εύη Παπαδοπούλου.