Προσλήψεις 10 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.

Ειδικότητες: ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Προσωπικού Εστίασης, ΔΕ Μαγείρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παπάγου 49, Γιάννουλη-Λάρισα, Τ.Κ. 41500, απευθύνοντας την στη Γραμματεία και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΘ, (πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2413 503913-23).

