Προς πολιτιστική συνεργασία Δήμου Τρικκαίων – Βερολίνου (φωτο)

Με κοινή συνισταμένη, τη διάθεση για ανάπτυξη διόδων συνεννόησης που αποσκοπούν σε έναρξη στενής συνεργασίας στον πολιτισμό, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς υποδέχθηκε αντιπροσωπεία Γερμανών πολιτικών και στελεχών του πολιτισμού από το Βερολίνο.

Το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου 2025, δεκαμελής αντιπροσωπεία από τη Γερμανία επισκέφθηκε το Δημαρχείο Τρικκαίων. Επικεφαλής ήταν οι βουλευτές Αντιπροσώπων του κρατιδίου του Βερολίνου κ.κ. Christian Goiny, Stefan Förster, Sabrina Hausmann, με παριστάμενους, τους/τις κ.κ. Mario Husten (Berlin Worx – Δημοσιογράφος και επιχειρηματίας), Johannes Lenz-Hawliczek (επιχειρηματίας και σύμβουλος start up), Anna Ramskogler-Witt (Διευθύντρια φεστιβάλ κινηματογράφου), Sasha Spak (Χορογράφος του Μπαλέτου Βερολίνου), Marie von der Heydt, Δ(ιευθύντρια του φορέα Musicboard). Μαζί τους, οι Ελληνες που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη γερμανική πρωτεύουσα: ο κ. Παναγιώτης Ματλής Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου, ο κ. Κώστας Πρίμπας, επιχειρηματίας και μέλος Ελληνικής κοινότητας Βερολίνου, ο κ. Μάρκος Συγγελάκης, επιχειρηματίας εστίασης.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στον χαιρετισμό στάθηκε ιδιαίτερα σε τρία σημεία. Το πρώτο, ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, μπορεί να επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στον πολιτισμό. Το δεύτερο, ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να ξεκινήσει από την ανταλλαγή νέων ιδεών που επιφέρει η πρώτη αυτή συνάντηση. Το τρίτο, οι θερμότατες ευχαριστίες προς την Ελληνική Κοινότητα του Βερολίνου που στήριξε έμπρακτα και ουσιαστικά τον Δήμο Τρικκαίων με προσφορές, μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel: «Οι φίλοι φάνηκαν στα δύσκολα», τόνισε με έμφαση ο κ. Σακκάς.

Ανταπαντώντας ο κ. Christian Goiny, αφού χαρακτήρισε ως μεγάλη τιμή τη συνάντηση της 29ης Οκτωβρίου, έδωσε το μήνυμα της συνεργασίας στην αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό και το επιχειρείν, καθώς, όπως επεσήμανε, η δικτύωση αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί και καλωσόρισμα, από την αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Σοφία Αλεστά, τον αντιδήμαρχο παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλη Λάππα, τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Ντιντή και την πρόεδρο της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη. Και οι τέσσερις στάθηκαν στη θετική διάθεση, στα πλεονεκτήματα, στις δυνατότητες που προσφέρει και διαθέτει ο Δήμος Τρικκαίων για ενίσχυση δράσεων, έργων και συνεργειών.

Μετά τις ανταλλαγές δώρων, έγινε ενημέρωση από τον προϊστάμενο της Δ/νσης ΠαιδείαςM Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων κ. Στέφανο Νταλάση για το Φεστιβάλ Κωμωδίας και τις συνολικότερες δράσεις πολιτισμού που υλοποιεί ή ετοιμάζει ο Δήμος Τρικκαίων.

Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του Δ. Τρικκαίων κ. Θανάσης Μιχαλάκης παρουσίασε την πόλη και τις δραστηριότητές της στους τομείς των ψηφιακών έργων, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, μαζί με το ιστορικό της υπόβαθρο και την πολιτιστική της κληρονομιά.

Ακολούθως οι Γερμανοί και Ελληνες επισκέπτες των Τρικάλων επισκέφθηκαν επιχειρήσεις της περιοχής.

Τη διερμηνεία έκανε η κ. Γεύση Σταματιάδου.

Από το γραφείο Τύπου