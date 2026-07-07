Προς πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία των Δήμων Τρικκαίων και Πάτμου

Θέματα συνεργασίας των Δήμων Τρικκαίων και Πάτμου τέθηκαν και συζητήθηκαν στη συνάντηση του Δημάρχου Πάτμου Νικήτα Τσαμπαλάκη με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων, Ακη Αναστασίου.Στο «νησί της Αποκάλυψης» ο κ. Αναστασίου συναντήθηκε με τον κ. Τσαμπαλάκη στο Δημαρχείο. Τέθηκαν θέματα συνεργασίας σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδα, όπως η πιθανή μελλοντική σύμπραξη σχολείων, αλλά και ανάμεσα σε χορωδία και φιλαρμονικές. Με την ευκαιρία ο κ. Αναστασίου προσκάλεσε τη νεοσύστατη χορωδία Πάτμου στο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Χορωδιών που διοργανώνει η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων, στη διάρκεια του Μύλου των Ξωτικών.

Η συζήτηση έγινε με την ευκαιρία της παρουσίασης των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί, προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, παρόντος του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βούρτση. Ο κ. Αναστασίου απηύθυνε χαιρετισμό στη σχετική εκδήλωση στο Πάτμιον – Πνευματικό Κέντρο Πάτμου, ως προσκεκλημένος.

Παράλληλα, στο 12ο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 που διεξήχθη, μετείχαν και ομάδες από τον Δήμο Τρικκαίων.