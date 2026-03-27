Προβολή για τα Μετέωρα την Κυριακή του Πάσχα στον ΑΝΤ1

Με φόντο τη μοναδική ομορφιά και τη βαθιά πνευματικότητα των Μετεώρων, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ιστορικής τηλεοπτικής εκπομπής του Χρήστου Νέζου «Ταξιδεύοντας» με θέμα: «Πάσχα στα Μετέωρα», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ξεχωριστής πασχαλινής παραγωγής για την περιοχή μας.

Πρόκειται για μια σημαντική τηλεοπτική παραγωγή, η οποία θα προβληθεί ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα από τον τηλεοπτικό σταθμό Ant1, αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό κάλλος και την πνευματική αξία των Μετεώρων, καθώς και τις παραδόσεις της περιοχής μας.

Την παρουσίαση της εκπομπής έχει αναλάβει ο γνωστός δημοσιογράφος Χρήστος Νέζος, ενώ ξεχωριστή συμμετοχή θα έχει η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου, η οποία αναμένεται να ερμηνεύσει νέα τραγούδια αλλά και ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, με φόντο τα εμβληματικά τοπία των Μετεώρων, καθώς και άλλα σημαντικά τοπόσημα του Δήμου Μετεώρων. Στο τηλεοπτικό αφιέρωμα συμμετέχει επίσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, προσδίδοντας ιδιαίτερη πνευματική σημασία στο περιεχόμενο της εκπομπής, ενόψει της κορυφαίας εορτής της Ορθοδοξίας. Ο Δήμος Μετεώρων στηρίζει ενεργά την εν λόγω παραγωγή, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή της περιοχής σε πανελλαδικό επίπεδο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας.

Όμως, δεν τελειώνουν εδώ οι εκπλήξεις και οι δράσεις του Δήμου για τις εορτές του Πάσχα, καθώς το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συναυλία από τον Δήμο Μετεώρων, προσφέροντας μοναδικές μουσικές στιγμές σε κατοίκους και επισκέπτες. Στη σκηνή θα βρεθεί η γνωστή τραγουδίστρια Γλυκερία, ενώ μαζί της θα εμφανιστεί ο βιρτουόζος του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος, σε μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη που αναμένεται να ταξιδέψει το κοινό μέσα από παραδοσιακούς και σύγχρονους ήχους.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι: «Το Πάσχα στα Μετέωρα δεν είναι μόνο μια θρησκευτική εμπειρία, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητάς μας. Ως Δημοτική Αρχή, επενδύουμε συνειδητά σε δράσεις που αναδεικνύουν τον τόπο μας, ενισχύουν την εξωστρέφεια και προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες σε επισκέπτες και κατοίκους. Με συνεργασίες υψηλού επιπέδου και ποιοτικές εκδηλώσεις, στόχος μας είναι να καθιερώσουμε τα Μετέωρα ως κορυφαίο πασχαλινό προορισμό για όλη την Ελλάδα».