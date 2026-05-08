“Πριγκίπισσα Αννα”: Ξεχωριστό ιστορικό μυθιστόρημα παρουσιάστηκε στο Μουσείο Τσιτσάνη

Εξουσία και ιστορικό μυθιστόρημα μπορούν να συμπλέκονται και να συμπλέουν; Σύμφωνα με τον συγγραφέα και τ. διπλωμάτη Βασίλη Παπαδόπουλο, ανυπερθέτως.

Το βιβλίο του, το ιστορικό μυθιστόρημα «Πριγκίπισσα Αννα – Από την Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο» παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαΐου 2026 στο Μουσείο Τσιτσάνη, κατάμεστο από τρικαλινούς/ες που θέλησαν να ακούσουν τον ίδιο και τον Δρ. Αγαθοκλή Αζέλη, σύμβουλο εκπαίδευσης φιλολόγων στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και συγγραφέα.

Ο βασικός άξονας του βιβλίου διέπεται από την ιστορία της πριγκίπισσας Αννας (Πορφυρογέννητης) , ενός υπαρκτού προσώπου, που δόθηκε ως νύφη στον Βλαδίμηρο, Βαράγγο (κατακτητή των Ρως), από τον αδελφό της, τον Βασίλειο Β΄ τον επονομαζόμενο Βουλγαροκτόνο. Η σαφώς πολιτική κίνηση του οποίου, όπως παρατήρησε ο συγγραφέας, ενέταξε τους Ρώσους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Αυτά τα γνωστά ιστορικά στοιχεία συνενώνονται με τα θέματα της εξουσίας που ο ίδιος έζησε ως διπλωμάτης, έχοντας υπηρετήσει ως πρέσβης και στο Κίεβο.

Ο κ. Αζέλης, δε, αναφέρθηκε σε βασικά δεδομένα του βιβλίου, όπως η βιωματικότητά του, οι χαρακτήρες των ηρώων, η πεζογραφία, χαρακτηρίζοντάς το, ως σπουδαίο και χρήσιμο. Συμπλήρωσε, δε, ότι το ιστορικό αυτό μυθιστόρημα φέρνει στο φως, και σημαντικά στοιχεία για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο, καθώς και την κοινωνική ζωή.

Η παρουσίαση διανθίστηκε από ανάγνωση αποσπασμάτων βιβλίων, δίνοντας τη δυνατότητα στο πολυπληθές κοινό να αντιληφθεί στοιχεία των όσων αναφέρονταν.

Η συζήτηση έκλεισε με ερωτήσεις από τους πολίτες, για θέματα του πολέμου που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία, για θέματα πίστης και για ζητήματα ιστορικότητας.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Μουσείο Τσιτσάνη, το βιβλιοπωλείο «Τσιοπελάκος» και τις εκδόσεις «Ικαρος». Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας και η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη.

