«Πρεμιέρα» για την Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας

Με έντονο ενδιαφέρον από τους πρώτους επισκέπτες άνοιξε και επίσημα σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, η ετήσια εμποροπανήγυρη της Καλαμπάκας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους θεσμούς της περιοχής.

Ύστερα από τις τελευταίες προετοιμασίες που ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και τη σταδιακή λειτουργία των πρώτων πάγκων, από νωρίς το πρωί όλοι οι εκθέτες βρίσκονται στις θέσεις τους, έχοντας διαμορφώσει τα περίπτερά τους και περιμένοντας το κοινό να επισκεφθεί τον χώρο της εμποροπανήγυρης.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν ανάμεσα σε δεκάδες πάγκους με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και να απολαύσουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί κάθε χρόνο η διοργάνωση. Παράλληλα, δεν λείπουν οι επιλογές ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, συμβάλλοντας στο εορταστικό κλίμα που χαρακτηρίζει τον θεσμό.

Η εμποροπανήγυρη της Καλαμπάκας αποτελεί κάθε χρόνο σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή, συνδυάζοντας την εμπορική δραστηριότητα με τη διασκέδαση και διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια.