Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα στο νομό Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΤΕΤΑΡΤΗ 05 /0 8 /2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Ελάτη (όχι το χωριό) το ΠΙΚΠΑ, οι οικισμοί Λιπιοτά, Βλάχα, Βλαταναίοι, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ΕΡΤ.

Από 08:00 – 08:15 και 14:45 – 15:00 ολιγόλεπτη διακοπή στα χωριά Περτούλι, Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Δέση, Αγ. Νικόλαος, Δροσοχώρι καθώς και το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, Κερκέτιο, κτήρια στέγασης φοιτητών Α.Π.Θ.

ΠΕΜΠΤΗ 06/08/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 το χωριό Μεγαλοχώρι, εκτός των τμημάτων περιμετρικά του γυμνασίου και περιμετρικά αλουμίνια Ράκος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/08/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στις οδούς Κλεινού από Γαρδικίου έως Καλογριανής, οδός Φιλύρας από Κλεινού έως Παλαιοχωρίου, οδός Γλυκομηλιάς περιμετρικά του συνεργείου Βράκας.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.