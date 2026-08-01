Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα στο νομό Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
ΤΕΤΑΡΤΗ 05/08/2026
- Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Ελάτη (όχι το χωριό) το ΠΙΚΠΑ, οι οικισμοί Λιπιοτά, Βλάχα, Βλαταναίοι, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ΕΡΤ.
Από 08:00 – 08:15 και 14:45 – 15:00 ολιγόλεπτη διακοπή στα χωριά Περτούλι, Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Δέση, Αγ. Νικόλαος, Δροσοχώρι καθώς και το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, Κερκέτιο, κτήρια στέγασης φοιτητών Α.Π.Θ.
ΠΕΜΠΤΗ 06/08/2026
- Από ώρα 08:00 – 15:00 το χωριό Μεγαλοχώρι, εκτός των τμημάτων περιμετρικά του γυμνασίου και περιμετρικά αλουμίνια Ράκος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/08/2026
- Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στις οδούς Κλεινού από Γαρδικίου έως Καλογριανής, οδός Φιλύρας από Κλεινού έως Παλαιοχωρίου, οδός Γλυκομηλιάς περιμετρικά του συνεργείου Βράκας.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.