Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την ερχόμενη εβδομάδα στο νομό Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 9/0 4 /2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Μουριά από το κέντρο του χωριού το Νότιο τμήμα προς Γόμφους και Λαζαρίνα, βιοτεχνίες, Φ/Β ,ποιμνιοστάσια, βουστάσια, χοιροστάσια της Μουριάς και του Δροσερού. Στο χωριό Καλύβια μετά το βενζινάδικο ΚΑΤΣΑΝΑ προς Λαζαρίνα αριστερά – δεξιά του δρόμου, Φ/Β, βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/04/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα χωριά Χαλίκι , Ανθούσα, Κατάφυτο , Πολυθέα , Μηλιά, Γαρδίκι , Καλλιρόη , Αγ. Παρασκεύη , Αθαμανιά, Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες, Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

ΤΡΙΤΗ 21/04/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Φαρκαδόνα στον δρόμο από Φαρκαδόνα προς Κεραμίδι αριστερά – δεξιά έως την γέφυρα Πηνειού, αρδευτικά , Φ/Β, ποιμνιοστάσια ,βιοτεχνίες, βιομηχανίες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/04/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στον δρόμο προς Ελάτη από την διασταύρωση προς Στουρναρέικα έως και την Ελάτη πριν τον φούρνο στην είσοδο του χωριού. Το χωριό Κοτρώνι καθώς και οι οικισμοί Αναβρυσούλα, Αγ. Γεώργιος, ποιμνιοστάσια, η ταβέρνα ΧΑΜΨΑΣ, Η Φωλιά των Κυνηγών, το βενζινάδικο AEGEAN.

ΠΕΜΠΤΗ 23/04/2026

Από ώρα 08:00 – 12:00 στον δρόμο προς Παλαιομονάστηρο προς Πύλη από το ύψος και τα έπιπλα Βαιου αριστερά – δεξιά έως και το πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ, αριστερά του δρόμου τα βουστάσια, ποιμνιοστάσια καθώς και οι οικίες περιμετρικά του κοιμητηρίου Πύλης.

Από ώρα 12:00 – 15:00 το ποιμνιοστάσιο του ΝΤΟΥΒΛΗ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Ε.Ο Τρικάλων – Ιωαννίνων από την διασταύρωση της επαρχιακής οδού Τρικάλων – Ριζώματος από τα φανάρια δεξιά, συνεργείο ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ έως και το καφέ HORSE πριν την ΚΟΥΙΝΤΑ καθώς και στην επαρχιακή οδό Τρικάλων – Ριζώματος αριστερά – δεξιά οι οδοί Γεωργίου Νάκου , Δερβέναγα , Πιλιννέων, Αγράμπελης καθώς και οι κάθετοι αυτών.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.