Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα στο νομό Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την ερχόμενη εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/02/2026

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 τα χωριά Άνω Παλαιοκαρυά ,Μέση Παλαιοκαρυά , Κάτω Παλαιοκαρυά.

ΤΡΙΤΗ 03/02/2026

1. Από ώρα 11:00 – 14:00 στο τμήμα του χωριού Γόμφων από τον δρόμο της πλατείας προς το Δημοτικό Σχολείο αριστερά το Νότιο τμήμα του χωριού.

2. Από ώρα 08:00 – 12:00 οι αποθήκες του ΚΟΥΒΕΛΑ και το αντλιοστάσιο και στην είσοδο του χωριού αριστερά με τους κάθετους δρόμους αριστερά – δεξιά προς την πλατεία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/02/2026

1. Από ώρα 08:00 – 14:00 στην οδό Θησέως από Ηρ. Ρέτου έως Μετεώρων αριστερά – δεξιά και στην Μετεώρων από Νο 116 έως και 138, η οδός Καπετάν Βάρδα αριστερά – δεξιά, οδός Ηρ. Ρέτου από Θησέως έως Λέλα Καραγιάννη αριστερά – δεξιά. Η οδός Πίνδου από Ηρ. Ρέτου έως Μετεώρων αριστερά – δεξιά καθώς και η Ηρ. Ρέτου 27 A & 27Β και Δωροθέου 4. Από το πάρκο Πύργετού αριστερά έως τις γραμμές (ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 51 – 49 – 47 – 45).

2. Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Μετεώρων αριστερά από οδό Σοφοδίκου έως Νο 107 καθώς και Σοφοδίκου αριστερά – δεξιά , Λουδία αριστερά – δεξιά, Γαλλικού αριστερά – δεξιά.

ΠΕΜΠΤΗ 05/02/2026

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στην οδό Καλύμνου αριστερά – δεξιά από την Καρδίτσης έως την Καλύδωνος αριστερά – δεξιά, η οδός Καρπάθου αριστερά – δεξιά , η οδός Ιμίων αριστερά – δεξιά , η οδός Καλάμου έναντι Ληθαίου δεξιά , η οδός Λέρου αριστερά – δεξιά , η οδός Σίφνου αριστερά – δεξιά , η οδός Ρόδου αριστερά – δεξία , η οδός Θήρας από το πάρκινγκ του Νοσοκομείου έως την οδό Ρόδου και η οδός Κρήτης αριστερά – δεξιά.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.