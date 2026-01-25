Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος αυτή την εβδομάδα σε περιοχές των Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αυτή την εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων, για εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/01/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 τα χωριά Άνω Παλαιοκαρυά ,Μέση Παλαιοκαρυά , Κάτω Παλαιοκαρυά.

ΤΡΙΤΗ 27/01/2026

Από ώρα 08:00 – 13:00 στο χωριό Πηγή στο δυτικό μέρος του χωριού και στις οδούς Παύλου Μελλά και Λεωνίδα αριστερά – δεξιά. Από ώρα 11:30 – 15:00 στην Πιαλεία το χοιροστάσιο του ΖΑΡΙΔΑ και περιμετρικά αυτού , αρδευτικά , Φ/Β , βουστάσια, χοιροστάσια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/2026

Από ώρα 08:00 – 13:00 o οικισμός Κοκκόνα Παλαιοπύργου, αρδευτικά , βουστάσια , Φ/Β, χοιροστάσια και το Λατομείο Αδρανών Υλικών. Από ώρα 08:00 – 12:00 στα Τρίκαλα στην οδό Καλυψούς από Αρριανού έως αντλιοστάσιο, από Καλυψούς έως Δαβάκη αριστερά – δεξιά , Δαβάκη Νο 11 & 16 και στην Εθν. Αντιστάσεως από Στεφ. Παλλαντζά έως Εθν. Αντιστάσεως 33.

ΠΕΜΠΤΗ 29/01/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Ε.Ο Λαρίσης – Τρικάλων δεξιά από το ύψος ΜΠΙΖΙΟΥ ΜΙΧ. ΑΦΟΙ Ο.Ε έως τα Χειροποίητα Παραδοσιακά ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ STER CAMIN , ΨΥΧΟΣ , ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ , ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ , ΜΠΟΥΣΙΑ ΒΑΣ., αρδευτικά , Φ/Β , βουστάσια , χοιροστάσια , βιοτεχνίες ,βιομηχανίες.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.