Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος τις προσεχείς ημέρες στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τις προσεχείς ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/05/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Φαρκαδόνα στον δρόμο από Φαρκαδόνα προς Κεραμίδι αριστερά – δεξιά έως την γέφυρα Πηνειού, αρδευτικά , Φ/Β, ποιμνιοστάσια ,βιοτεχνίες, βιομηχανίες.

ΤΡΙΤΗ 19/05/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Ελάτη από τις κατασκηνώσεις πρώην ΠΙΚΠΑ έως μετά την ταβέρνα ΑΝΩΓΙ καθώς οι οικισμοί Βλάχα, Λιπιοτά, Βλατανέοι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/05/2026

Από ώρα 09:45 – 12:30 το χωριό Αχλαδοχώρι και Διάσελο.

Ολιγόλεπτη διακοπή από 09:45 – 10:00 και 12:15 – 12:30 το χωριό Κρήνη.

ΠΕΜΠΤΗ 21/05/2026

Από ώρα 08:00 – 13:00 στα Τρίκαλα στις οδούς Μεναίχμου και Κτησιβίου αριστερά – δεξιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/05/2026

Από ώρα 08:00 – 13:00 στα Τρίκαλα στην οδό Μετεώρων Νο 181-183-185, τέρμα Αλ. Λάκμωνος , Γ. Μάνεση , Ι. Μακρυγιάννη , Α. Μακρή καθώς και αριστερά – δεξιά στις οδούς Βλασοπούλου , Βαμβά , Μετεώρων και Αναγνώστου πλησίον Μετεώρων και η αντιπροσωπεία FIAT ΚΕΜΟΣ και στην οδό Μετεώρων από Νο 200 έως 238.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.