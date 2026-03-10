Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες στο νομό Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΤΕΤΑΡΤΗ 11-03-2026

Από ώρα 08:00 – 12:00 στο χωριό Αρδάνι (όχι το χωριό) μετά την Ε.Ο. Ε-65 προς Αρδάνι από και ελαιοτριβείο Μιχαήλ αριστερά και δεξιά έως και πριν το χωριό, τα βουστάσια, χοιροστάσια, αρδευτικά, Φ/Β, ελαιοτριβεία.

Από ώρα 09:30 – 12:30 στα Τρίκαλα οδός Καλαμπάκας, τα οικοδομικά υλικά Σουγκάρης, Τζάκια Πυρσός και περιμετρικά αυτών.



ΠΕΜΠΤΗ 12-03-2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα και στις οδούς, Δουρίδος, Αφροδίτης, Ρήγα Φεραίου, Αριάδνης, Φλαμουλίου αριστερά και δεξιά και οι κάθετοι αυτής, οι οικ. Φλαμουλάκι, Κηπάκι Σαραγίων, ο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής και περιμετρικά αυτού.

Από ώρα 09:00 – 12:00 στο χωρίο Πατουλιά, το νότιο τμήμα του χωριού προς Γλίνος, τα αρδευτικά, Φ/Β, βουστάσια.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2026

Από ώρα 08:00 – 11:00 στο Μεγαλοχώρι, και από την αερογέφυρα της Ε65 πριν το Μεγαλοχώρι αριστερά – δεξιά της παλιάς Εθνικής Τρικάλων Λάρισας έως και το Μεγαλοχώρι, Eκκοκιστήριο Βάμβακος, S/M Σκλαβενίτης, Τεχνική Χατζηγάκης , κυψέλες Παπαϊωάννου, ΒΙΟΦΛΟ, ΕΚΟ μάρκετ, Αφοί Λαναρά, μάνδρες αυτοκινήτων, JYSK, βιοτεχνίες, Φ/Β, αρδευτικά, ποιμνιοστάσια, βουστάσια.

Από ώρα 08:00 – 15:00 Ε.Ο. Τρικάλων Λάρισας δεξιά μετά το Μεγαλοχώρι έως έναντι ΒΙΟΣΕΡ, μηχανάκια Γκοργόλης, Μπίζιου Αφοί, συνεργείο Αυγέρης-Γουρζιώτης, εργαστήριο και τζάκια Στεργιούλας, Korrmos Wood, οικ. υλικά Μπούσια Βασιλική, ξυλόγλυπτα Μαγειρίας, στρώματα King Strom και περιμετρικά αυτών, βουστάσια, ποιμνιοστάσια, αρδευτικά, Φ/Β.

Από ώρα 12:00 – 15:00 τα χωριά: Πατουλιά και Λόγγος, αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βουστάσια, ποιμνιοστάσια δεξιά της Ε.Ο. Τρικάλων Λαρίσης Ταξιαρχών, Μεγαλοχωρίου, Πατουλιάς και Λόγγου, μαρμαρόσκονη Τασούλας, αποθήκες Lidl, πρατήριο υγρών καυσίμων Ιωάννου, Πιπέρης κ Σία.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.