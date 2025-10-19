Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την ερχόμενη εβδομάδα, σε περιοχές του νομού Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/ 10 /2025

Από ώρα 09:00 – 15:00 στα χωριά Χαλίκι , Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα , Μηλιά , Γαρδίκι , Καλλιρόη , Αγ.Παρασκεύη , Αθαμανία , Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες , Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

ΤΡΙΤΗ 21/ 10 /2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Αγ. Μονή στην οδό Παμφύλη το ξυλουργείο BELL WOOD. Από ώρα 08:00 – 12:00 η μονάδα ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ στο Μεγ. Κεφαλόβρυσο , βουστάσια , χοιροστάσια , φ/β της περιοχής.

Ολιγόλεπτη διακοπή 08:00 – 08:15 και 12:00 – 12:15 στο Βόρειο τμήμα της Μεγάρχης περιμετρικά του Ι.Ν Αναλήψεως καθώς και οι αποθήκες της Ενώσεως – ΤΣΙΝΑΣ – Αποθήκες ΟΜΗΡΟΣ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείκα έως και πρίν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα , Χαμψάς , Η Φωλιά των Κυνηγών , Το Άσπρο Λιθάρι).

Ολιγόλεπτη διακοπή 08:00 – 08:05 και 15:00 – 15:05 στα χωριά Ελάτη, Βλάχ, Περτούλι,Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Άγιος Νικόλαος, Δέση.

Από ώρα 09:00 – 15:00 τα χωριά Νεραιδοχώρι , Πύρρα , Δέση ,ΑΓ. Νικόλαος , Δροσοχώρι. Aπό ώρα 08:00 – 10:00 τα καταστήματα στην οδό Καρδίτσης BONJOUR , ΟΠΑΠ και το γυμναστήριο όπισθεν My Market στην οδό Κρήτης. Από ώρα 15:00 – 17:00 το Ιατρικό κέντρο ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ στην οδό Καλύμνου και Ιμίων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/10/2025

Από ώρα 08:00 – 13:00 στην έξοδο Μεγαλοχωρίου αριστερά της Ε.Ο Τρικάλων – Λάρισας από τα φανάρια έως και πρίν την ΒΙΟΣΕΡ , ΜΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ , θερμοκήπια , βουστάσια , αρδευτικά φ/β. Από ώρα 12:00 – 15:00 στην είσοδο του χωριού Ταξιάρχες αριστερά καθώς στον παλιό δρόμο Ζηλευτής – Ταξιαρχών , βουστάσια , αρδευτικά , φ/β ,θερμοκήπια.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.