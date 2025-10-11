Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την ερχόμενη εβδομάδα, σε περιοχές του νομού Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 3 / 10 /2025

Από ώρα 09:00 – 15:00 στα χωριά Χαλίκι , Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα , Μηλιά , Γαρδίκι , Καλλιρόη , Αγ.Παρασκεύη , Αθαμανία , Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες , Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

ΤΡΙΤΗ 14 / 10 /2025

Από ώρα 08:00 – 11:00 στην Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων από την έξοδο του χωριού Λυγαριάς αριστερά – δεξιά έως και το κέντρο ελαστικών ΤΖΑΝΗΣ. Επίσης στο τμήμα του χωριού Λυγαριάς από το γήπεδο προς την έξοδο του χωριού(βουστάσια , χοιροστάσια , βιοτεχνίες , βιομηχανίες , χοιροστάσιο ΣΑΡΓΙΩΤΗ , συσκευαστήρια ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ , ΖΑΡΚΑΔΑΣ , ΠΟΝΤΙΚΑΣ, ΦΩΤΙΟΥ Από ώρα 11:00 – 14:00 στους Γόμφους τμήμα του χωριού από το κέντρο προς το Μουζάκι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 5 / 10 /2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείκα έως και πρίν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα , Χαμψάς , Η Φωλιά των Κυνηγών , Το Άσπρο Λιθάρι).

Ολιγόλεπτη διακοπή 08:00 – 08:05 και 15:00 – 15:05 στα χωριά Ελάτη , Βλάχα , Περτούλι ,Νεραιδοχώρι , Πύρρα , Άγιος Νικόλαος , Δέση.

ΠΕΜΠΤΗ 1 6 / 10 /2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 το χωριό Φαρκαδώνα. Από ώρα 09:00 – 11:00 στην Ε.Ο Τρικάλων – Λάρισας στo Μεγαλοχώρι αριστερά – δεξιά από το ύψος του Α.Δ Κεντρικής Ελλάδος Ε-65 μετά τον ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ Α.Ε έως το συνεργείο AGRENA, ΝΙSSAN ΜΠΑΡΔΑΣ , κέντρο ΘΕΣΑΛΛΙΣ , ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ , ΝΕΑ ΔΙΟΔΙΑ , αρδευτικά , φ/β, βουστάσια , χοιροστάσια , βιοτεχνίες , βιομηχανίες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10/2025

Από ώρα 08:00 – 10:00 στην Ε.Ο Τρικάλων – Ιωαννίνων δεξιά από το εκτελωνιστικό γραφείο Παπαγεωργίου – Πουλιανίτη έως και την Οδική Βοήθεια καθώς και το ΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ , ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΤΕΟ ΣΙΩΚΗΣ , ΞΥΛΕΙΑ ΜΠΕΚΟΥ , ΦΑΛΤΑΚΑΣ , ΝΤΑΟΥΛΑΣ , ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ , ΞΥΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ , ALPHA WOOD GROUP , βιοτεχνίες , βιομηχανίες , φ/β , βουστάσια , ποιμνιοστάσια και περιμετρικά αυτών.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.