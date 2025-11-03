Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος στο νομό Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. , σε περιοχές του νομού Τρικάλων, από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/11/2025

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στα χωριά Χαλίκι, Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα, Μηλιά, Γαρδίκι, Καλλιρόη, Αγ. Παρασκευή, Αθαμανία, Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες, Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

ΤΡΙΤΗ 04/11/2025

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στην επαρχιακή οδό Φανερωμένης – Νομής μετά το Νεκροταφείο αρδευτικά, θερμοκήπια, φ/β.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05/11/2025

1. Από ώρα 08:30 – 15:00 τα χωριά Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Δέση, Αγ.Νικόλαος, Δροσοχώρι.

2. Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στην οδό Καλυψούς από Αρριανού έως αντλιοστάσιο, από Καλυψούς έως Δαβάκη αριστερά – δεξιά , Δαβάκη Νο 11 & 16 και στην οδό Εθν. Αντιστάσεως από Στεφ. Παλαντζά έως Εθν .Αντιστάσεως 33.

ΠΕΜΠΤΗ 06/11/2025

1. Από ώρα 08:00 – 12:00 στο χωριό Κλοκωτός τμήμα του χωριού από το Δημοτικό Σχολείο και πρός την έξοδο του χωριού το Νότιο τμήμα.

2. Από ώρα 12:00 – 15:00 στο χωριό Αρδάνι στο αρδευτικό Ιακωβάκη ανάμεσα από Ρίζωμα – Αρδάνι και περιμετρικά αυτού, βουστάσια, χοιροστάσια, αρδευτικά, φ/β.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/11/2025

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 το χωριό Μεγ. Κεφαλόβρυσο – Θεραπεύτηριο

Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων εκτός από τις πίτες ΖΙΩΓΑΣ και περιμετρικά αυτού καθώς και τμήμα του οικισμού των Αγ. Αποστόλων από το θεραπευτήριο προς τους Αγ. Αποστόλους. Ο οικισμός ΡΟΜΑ στο Κηπάκι , τα φανάρια στην Ε.Ο Τρικάλων – Ιωαννίνων μετά τον ΣΙΩΚΗ καθώς και το τμήμα του Μεγ. Κεφαλόβρυσου από τις γραμμές του ΟΣΕ προς Μεγ. Κεφαλόβρυσο και η οδός Μπούσια από τον οικισμό ΡΟΜΑ προς Μεγ. Κεφαλόβρυσο

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.