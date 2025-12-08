Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος αυτή την εβδομάδα στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, αυτή την εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
ΤΡΙΤΗ 09/12/2025
- Από ώρα 08:00 – 15:00 Από ώρα 08:00 – 12:00 στα Τρίκαλα στην οδό Μακεδονίας από το ύψος της Θεοδοσοπούλου αριστερά – δεξιά έως την οδό 5ου Συντάγματος καθώς και το συγκρότημα ΖΙΝΤΖΙΟΒΑ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025
- Από ώρα 12:00 – 14:00 στην οδό Ισοκράτους 5, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός “ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ” , και ο πεζόδρομος Ζωοδόχου Πηγής με Ισοκράτους.
ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2025
- Από ώρα 08:00 – 11:00 το πάρκο του Αγ. Γεωργίου, στο πίσω μέρος του πάρκου στην οδό Οινουσσών από την αριστερή πλευρά, μάνδρες, αρδευτικά και εξοχικές κατοικίες.
- Από ώρα 12:00 – 14:00 στο Ριζαριό στο Βόρειο τμήμα του χωριού στην περιφέρεια , αποθήκες , αρδευτικά , ποιμνιοστάσια , βουστάσια.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025
- Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στην οδό Καλαμπάκας δεξιά από το ύψος της οδού Κουτσούφλιανης έως την οδό Κλεισθένη από την πλευρά πρώην ΕΛΤΑ καθώς και όλοι οι κάθετοι και παράλληλοι αυτής.
- Από ώρα 08:00 – 12:00 στο χωριό Φανερωμένη στην περιφέρεια αριστερά από τον δρόμο προς Νομή , θερμοκήπια , αρδευτικά , βουστάσια , ποιμνιοστάσια , φ/β.
- Από ώρα 12:00 – 14:00 αρδευτικά Πετροπόρου , βουστάσια , χοιροστάσια , φ/β , ποιμνιοστάσια.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.