Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος αυτή την εβδομάδα στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, αυτή την εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΤΡΙΤΗ 09/ 1 2/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 Από ώρα 08:00 – 12:00 στα Τρίκαλα στην οδό Μακεδονίας από το ύψος της Θεοδοσοπούλου αριστερά – δεξιά έως την οδό 5ου Συντάγματος καθώς και το συγκρότημα ΖΙΝΤΖΙΟΒΑ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025

Από ώρα 12:00 – 14:00 στην οδό Ισοκράτους 5, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός “ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ” , και ο πεζόδρομος Ζωοδόχου Πηγής με Ισοκράτους.

ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2025

Από ώρα 08:00 – 11:00 το πάρκο του Αγ. Γεωργίου, στο πίσω μέρος του πάρκου στην οδό Οινουσσών από την αριστερή πλευρά, μάνδρες, αρδευτικά και εξοχικές κατοικίες. Από ώρα 12:00 – 14:00 στο Ριζαριό στο Βόρειο τμήμα του χωριού στην περιφέρεια , αποθήκες , αρδευτικά , ποιμνιοστάσια , βουστάσια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στην οδό Καλαμπάκας δεξιά από το ύψος της οδού Κουτσούφλιανης έως την οδό Κλεισθένη από την πλευρά πρώην ΕΛΤΑ καθώς και όλοι οι κάθετοι και παράλληλοι αυτής. Από ώρα 08:00 – 12:00 στο χωριό Φανερωμένη στην περιφέρεια αριστερά από τον δρόμο προς Νομή , θερμοκήπια , αρδευτικά , βουστάσια , ποιμνιοστάσια , φ/β. Από ώρα 12:00 – 14:00 αρδευτικά Πετροπόρου , βουστάσια , χοιροστάσια , φ/β , ποιμνιοστάσια.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.