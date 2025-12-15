Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος αυτή την εβδομάδα στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ αυτή την εβδομάδα στο νομό Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/ 1 2/2025

Από ώρα 08:30 – 11:30 στο χωριό Καλύβια περιμετρικά της πλατείας. Από ώρα 12:00 – 14:00 στην οδό Δεληγιώργη από το ύψος της Λιακατά και Δεληγιώργη αριστερά – δεξιά έως την Δεληγιώρη Νο 44 και 51 καθώς και στην οδό Πελέκη αριστερά – δεξιά από την οδό Φιλίας των Λαών και Πέλέκη αριστερά – δεξιά έως την οδό Μαυροκορδάτου και Πελέκη καθώς και στην Μαυροκορδάτου Νο 54 και 56.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην επαρχιακή οδό Κεραμιδίου – Λάρισας από τον κόμβο Φαρκαδόνας αριστερά – δεξιά έως την γέφυρα του Πηνειού ποταμού, Φ/Β, αρδευτικά , χοιροστάσια , ποιμνιοστάσια.

ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην οδό Γαρδικίου από το ύψος Νεραϊδόχωρίου έως την οδό Γαρδικίου και Κατάφυτου καθώς και οι κάθετοι αυτών Ανθούσας, Αγ.Νικολάου , Χαλικίου , Ελάτης , Ορθοβουνίου, Ξηροκάμπου , καθώς και στην οδό Κορωνίδος αριστερά – δεξιά από το ύψος Κανάρη και Κορωνίδος έως Κορωνίδος και Μετεώρων. Επίσης στην οδό Αλευρά Ιωάννη αριστερά – δεξιά από Κορωνίδος έως Ιάσωνος και τα φανάρια Κορωνίδος και Μετεώρων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Ε.Ο Λαρίσης – Τρικάλων δεξιά από το ύψος ΜΠΙΖΙΟΥ ΜΙΧ. ΑΦΟΙ Ο.Ε έως τα Χειροποίητα Παραδοσιακά ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ STER CAMIN , ΨΥΧΟΣ , ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ , ΚΛΟΤΣΩΤΗΡΑΣ , ΜΠΟΥΣΙΑ ΒΑΣ. , αρδευτικά , Φ/Β , βουστάσια , βιοτεχνίες , βιομηχανίες. Από ώρα 12:00 – 15:00 στην παλιά Ε.Ο Τρικάλων – Λάρισας από το ύψος του εργοστασίου ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε δεξιά και αριστερά του δρόμου έως και το χωριό Μεγαλοχώρι (κεραμοποιείο Μητσιάδη, πρατήριο ΕΛΙΝ , Αφοί ΜΠΡΕΝΤΑ , ΤΖΩΡΤΖΗΣ – ΜΠΛΟΥΤΣΟΣ , ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ , ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ , Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων , Αφοί ΛΑΝΑΡΑ) , βιοτεχνίες , Φ/Β, βιομηχανίες , αρδευτικά , βουστάσια , χοιροστάσια.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.