Πολύτιμη η στήριξη πλημμυροπαθών οικογενειών από την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Τον σημαντικό ρόλο της κοινωνικής προσφοράς της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στη στήριξη πλημμυροπαθών ατόμων και οικογενειών, υπογράμμισε η παρουσία του Δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκου Σακκά στην παράδοση δεμάτων επισιτιστικής βοήθειας. Πρόκειται για δράση που υλοποιείται μηνιαίως από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών με τη συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων, μέσω της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η οποία για τον μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστη επίσης ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ντιντής, που την περίοδο της πλημμύρας Daniel συντόνισε μεγάλο μέρος της παροχής βοήθειας από φορείς προς τους πλημμυροπαθείς. Από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων παρέστη η αρμόδια κ. Ελένη Κωτούλα.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, πάντα ανταποκρινόμενη άμεσα και ουσιαστικά στο εθνικό κάλεσμα της πατρίδας, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, το οποίο ονομάζεται συμβολικά «Άγιος Νικόλαος» και αγκαλιάζει τους τομείς της Παιδείας, της Υγείας, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στο πλαίσιο αυτό και μέσω της πολύτιμης συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υποστηρίζονται πλημμυροπαθή ηλικιωμένα άτομα και μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, καθώς και οικογένειες με μέλη με αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια που διαμένουν σε περιοχή που έχει πληγεί καθολικά από τη φυσική καταστροφή τον Σεπτέμβρη του 2023. Η διανομή των πακέτων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση από τον Απρίλιο 2025. Η επιτυχημένη αυτή συνεργασία και προσφορά συνεχίζεται για όλο το 2026.

Ο Δήμος Τρικκαίων και το Κέντρο Κοινότητας ευχαριστούν θερμά την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη στήριξη των πολιτών του που χρήζουν όποιας κοινωνικής, οικονομικής και υλικής βοήθειας, τονίζοντας ότι η αλληλοβοήθεια και η συμπαράσταση σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους δημιουργεί μια σχέση ισότητας και προωθεί την κοινωνική συνοχή.

Θερμότατες ευχαριστίες απευθύνουν και οι ωφελούμενες οικογένειες προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που είναι παρούσα και στέκεται έμπρακτα στο πλευρό τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προσφέρει περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες συνανθρώπους μας, μέσω του σχέδιο δράσης για τη Θεσσαλία «Άγιος Νικόλαος».

Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς ανέλαβε και υλοποιεί την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και τη χορήγηση εξοπλισμού σε πληγέντα σχολεία της περιοχής, στα οποία φοιτούν χιλιάδες μαθήτριες και μαθητές, την αποκατάσταση εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων και εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής, καθώς και την ενίσχυση κομβικών δομών υγείας. Επιπροσθέτως, χρηματοδοτούνται έργα που ενισχύουν κοινωνικές δομές και χώρους πρόνοιας, με έμφαση στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων.

Το ανθρωπιστικό αποτύπωμα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, είναι ισχυρό και συνεπές, έχοντας προσφέρει πάνω από 130.000.000 ευρώ στους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και στην αντιμετώπιση κρίσεων, τα τελευταία χρόνια. Το συλλογικό έργο κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας επικεντρώνεται σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, έργα φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Από το γραφείο Τύπου