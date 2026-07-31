“Πολιτισμός με ουσία και σεβασμό στους δημιουργούς” – Η Περιφέρεια απαντά στον Κ. Αγοραστό για το Έτος Χατζιδάκι

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας απαντώντας σε χθεσινές δηλώσεις του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, σχετικά με τις εκδηλώσεις για το έτος Χατζηδάκι, αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου, τα ακόλουθα:

Στο κείμενο, γεμάτο ρηχά τσιτάτα και αυθαίρετα συμπεράσματα του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κ. Αγοραστού η σημερινή Περιφερειακή Αρχή απαντά σχετικά με τις τιμητικές εκδηλώσεις για τον μεγάλο μας συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι, σημειώνοντας πως «οι εκδηλώσεις για το Έτος Χατζιδάκι απαιτούν ειδικό χειρισμό και απόλυτο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν αυθαιρετεί, δεν κραυγάζει και κινείται με θεσμική σοβαρότητα, προστατεύοντας το καλλιτεχνικό έργο και προσφέροντας ουσιαστικό πολιτιστικό έργο στους πολίτες»Περιφέρεια Θεσσαλίας: Απάντηση στον κ. Αγοραστό για τα πολιτιστικά δρώμενα και το Έτος Χατζιδάκι

Αναλυτικότερα η απάντηση:

Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός επικρίνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας (με ένα…δακρύβρεχτο κείμενο γεμάτο ρηχά τσιτάτα και συμπεράσματα) επειδή “ξέχασε” (sic) να συμπεριλάβει στις ετήσιες πολιτιστικές της επιλογές κάποιες τιμητικές για τον μεγάλο Μάνο Χατζιδάκι (που το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ορίσει το 2026 ως έτος αφιερωμένο στην μνήμη του, για τα εκατό χρόνια από την γέννηση του, παρόλο που ο μεγάλος μας συνθέτης έχει γεννηθεί το 1925. Αυτή η πρακτική επιλέχθηκε για να μην συμβούν στο ίδιο έτος αφιερώματα στους μέγιστους μουσικούς μας Θεοδωράκη και Χατζιδάκι. Έτσι ο Μίκης τιμήθηκε το 2025 και ο Μάνος τιμάται φέτος, το 2026).

Θυμίζουμε λοιπόν πως το 2025 η Περιφέρεια Θεσσαλίας τίμησε τον Μίκη Θεοδωράκη με δύο σημαντικές συναυλίες – μια με την κατεξοχήν ερμηνεύτρια του έργου του, την Μαρία Φαραντούρη και τον Βασίλη Λέκκα και μια δεύτερη με την Ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης” (μια ορχήστρα που είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Μίκης) σε ένα αφιέρωμα στο έργο του σε συνομιλία με τον διακεκριμένο Θεσσαλό συνθέτη Απόστολο Καλδάρα, με ερμηνείες από την Σοφία Παπάζογλου, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Άγγελο Θεοδωράκη και με την τιμητική παρουσία του Κώστα Καλδάρα (γιου του Απόστολου Καλδάρα και κληρονόμου των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του).

Αν ο πρώην Περιφερειάρχης παρακολουθούσε στ’ αλήθεια όσα συμβαίνουν στο πεδίο του Πολιτισμού στη χώρα μας, θα είχε παρατηρήσει τον σάλο που ξεσήκωσε στο πανελλήνιο, πριν από λίγες μέρες, η απόφαση του Γιώργου Χατζιδάκι (γιού του Μάνου Χατζιδάκι και κληρονόμου των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του) να απαγορεύσει στον Μανώλη Μητσιά την ερμηνεία τραγουδιών σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι και στίχους του Νίκου Γκάτσου, σε αφιερωματική εκδήλωση για το έργο του μεγάλου ποιητή, εκδήλωση που είχε επιμεληθεί η Αγαθή Δημητρούκα, κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Γκάτσου. Θα είχε επίσης αναρωτηθεί για τον ελάχιστο αριθμό αφιερωμάτων στον Χατζιδάκι, από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς της χώρας μας. Αυτό συμβαίνει επειδή (σε αντίθεση με την “ανοιχτή” πρακτική του Θεοδωράκη και των πνευματικών κληρονόμων του) ο Γιώργος Χατζιδάκις (επικαλούμενος το ηθικό του δικαίωμα ως κληρονόμος που η νομοθεσία παρέχει) αποφασίζει αποκλειστικά για το είδος των αφιερωμάτων στον Μάνο Χατζιδάκι, τους συντελεστές, τα έργα που θα συμπεριλαμβάνονται, τον τρόπο παρουσίασης τους (και κάθε άλλη καλλιτεχνική πτυχή μιας τέτοιας δράσης). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (αυτονόητα) σέβεται τις επιλογές του Γιώργου Χατζιδάκι. Έχει επικοινωνήσει μαζί του, έχει ζητήσει να της υποδειχθεί έργο του Μάνου Χατζιδάκι και ομάδα συντελεστών και αναμένει την επίσημη αδειοδότηση.

Τότε και μόνο τότε θα ανακοινώσει μια αφιερωματική στον μέγιστο συνθέτη εκδήλωση. Οι κρατικοί φορείς δεν επιτρέπεται να αυθαιρετούν στο πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων, ούτε να αντιδικούν με τους κατά τον νόμο υπεύθυνους οποιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου – και ο πρώην περιφερειάρχης κος Αγοραστός θα όφειλε να γνωρίζει και να σέβεται μια τέτοια πρακτική, αντί να κραυγάζει ανέξοδες κορώνες με την πολύ γνωστή στους Θεσσαλούς μανιέρα του.

Ο Κώστας Αγοραστός είχε πολύχρονη ευκαιρία και δυνατότητα να ασκήσει ουσιαστικό πολιτιστικό έργο. Εκείνος όμως διάλεξε αποσπασματικές (και σε πολλές περιπτώσεις αμφισβητούμενου γούστου και καλλιτεχνικής αξίας) δράσεις, με κεντρικό κριτήριο πάντοτε την δική του προσωπική προβολή.

Ποτέ δεν επέλεξε εξειδικευμένες στον πολιτισμό (και με πανελλήνια καταξίωση και εμπειρία) προσωπικότητες ως συμβούλους και συνεργάτες του, ποτέ δεν παρουσίασε ένα σχέδιο υποδομών “πίσω από τα λαμπερά φώτα”.

Επιδόθηκε στο κολύμπι στην αβαθή επιφάνεια των ευκαιριακών εντυπώσεων και των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας ακολουθούν διαφορετικό δρόμο – συνδυάζοντας ένα κεντρικό πολιτιστικό σχεδιασμό καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, δράσεων των κοινοτήτων, παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών παρεμβάσεων στα σχολεία, στήριξης πολιτιστικών θεσμών και ανάδειξης νέων (τιμητικών για μεγάλες καλλιτεχνικές προσωπικότητες της Θεσσαλίας), ενώ συγχρόνως δημιουργούν πολιτιστικές υποδομές (νέους χώρους καλλιτεχνικών δράσεων, ολοκλήρωση ημιτελών κτιρίων και οργανωμένη πρόταση νέας λειτουργικής χρήσης άλλων κλπ.). Και μόνο η μοναδική στο πανελλήνιο, πρωτοποριακή στην σύλληψη και στην εφαρμογή της, χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ 39) φορέων του ενεργού Πολιτισμού και των ανθρώπων του (οι οποίοι μοχθούν χρόνια πολλά και παράγουν στην Θεσσαλία εξαιρετικό έργο – εντελώς αβοήθητοι ή με ψίχουλα ενίσχυσης κατά την διάρκεια των θητειών Αγοραστού) – δήμοι, Περιφέρεια και ΑΜΚΕ Πολιτισμού -, χωρίς την επίκληση και υπόμνηση ενός πολύ μεγάλου πλήθους πολιτιστικών δράσεων που ασκεί η διοίκηση Κουρέτα, ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΧΑΩΔΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Κύριε Αγοραστέ – είχατε πολύ χρόνο για να δράσετε. Είδαμε τα ελλιπή σας αποτελέσματα, βιώσαμε τις χαμένες σας ευκαιρίες. Αφήστε μας τώρα να κάνουμε την δουλειά μας έτσι όπως ξέρουμε – με εποπτεία οργανωμένη, πολυσύνθετη και πολυεπίπεδη. Για το καλό της Θεσσαλίας και των ανθρώπων της.