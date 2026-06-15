Πολιτισμός και ελληνική μουσική στα 25 χρόνια της αδελφοποίησης των Δήμων Τρικκαίων – Amberg (φωτο)

Ο πολιτισμός και η ελληνική μουσική ένωσαν ξανά τους αδελφοποιημένους Δήμους Τρικκαίων και Amberg Γερμανίας. Με αφορμή, αφ’ ενός των 50 χρόνων από την έναρξη των Γιορτών Παλιάς Πόλης που διοργανώνει ο γερμανικός Δήμος και αφ’ ετέρου, της επετείου των 25 χρόνων από την αδελφοποίηση των δύο Δήμων, ο τ. Δήμαρχος κ. Michael Cerny προσκάλεσε τον Δήμο Τρικκαίων στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Μάλιστα αυτή η γιορτή προέβλεπε και ειδική μέριμνα για την ελληνική αντιπροσωπεία, προκειμένου να τιμηθεί η αδελφοποίηση. Για την οποία, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, «μέσα από μια δημιουργική συνεργασία, εξελίχθηκαν σε μια πραγματική αδελφική σχέση. Δε θα ξεχάσουμε ποτέ, πόσο μας βοηθήσατε τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, την πανέμορφη πλατεία, τις ανταλλαγές και τις συνεχείς επαφές σε θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, νεολαίας, τεχνολογίας. Κυρίως, δε θα ξεχάσουμε ποτέ, το ότι βρήκαμε φίλους, ότι έχουμε φίλους αδελφικούς, φίλους καρδιακούς, όπως λέμε στην Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι ότι θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερη μια σχέση πραγματικής αγάπης».

Η ομιλία του κ. Σακκά πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, όπου συναντήθηκε με την εκλεγμένη από τους συμβούλους Δήμαρχο κ. Birgit Fruth, με την οποία αντάλλαξαν δώρα, επαναβεβαιώνοντας τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Με αφορμή τις Γιορτές Παλιάς Πόλης και της αδελφοποίησης, ο κ. Σακκάς έδωσε έμφαση στον πολιτισμό, καθώς «προερχόμαστε από μια πόλη με έντονη παράδοση στη δημοτική και λαϊκή μουσική, με πολύ μεγάλη προσφορά στον ελληνικό πολιτισμό. Σήμερα μας δίνετε την ευκαιρία να δείξουμε μερικά από αυτά τα στοιχεία σε εσάς». Ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε, επίσης τον τ. Δήμαρχο κ. Cerny για τη συνεργασία όλα τα προηγούμενα χρόνια, που επεκτάθηκε και στην δωρεά εξοπλισμού για την πλατεία Amberg, στην περιοχή της «πράσινης γωνιάς»

Λόγω της μετάβασης του Δημάρχου Τρικκαίων στο Μπιλμπάο για την παραλαβή της ειδικής διάκρισης για το Μουσείο Τσιτσάνη από τον Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων, τον εκλεγμένο νέο Δήμαρχο Amberg κ. Michael Fritz συνάντησε ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Τάκης Παζαΐτης. Στον χαιρετισμό του επεσήμανε πως «από το 2001 και τους τότε Δημάρχους Γιώργο Σπαθή και Wolfgang Dandorfer, που υπέγραψαν το σύμφωνο αδελφοποίησης, μέχρι σήμερα, η σχέση φιλίας αναπτύχθηκε, δυνάμωσε και αποτελεί παράδειγμα. Τα 25 αυτά χρόνια οι δεσμοί έγιναν πιο ισχυροί. Πολλές ανταλλαγές, πλήθος προγραμμάτων, επισκέψεις – και πάντα, με το χαμόγελο».

Την τρικαλινή αντιπροσωπεία αποτελούσαν επίσης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Αργυρίου και Θωμάς Μερτσιώτης (συμπολίτευση), Αντώνης Λάππας (μείζων αντιπολίτευση) και Λάμπρος Ντουρλιός (ελάσσων αντιπολίτευση). Ολοι ξεναγήθηκαν σε βασικά σημεία της πόλης, με έμφαση στην ιστορία της και στο τοπικό γίγνεσθαι, ενισχύοντας τις επαφές και με τα μέλη του πάντα δραστήριου ελληνικού συλλόγου της περιοχής Hellas Amberg. Στη διάρκεια των επισκέψεων και στον χώρο των γιορτών, στο μεγάλο πάκο Maltesergarten του Amberg), την τρικαλινή αποστολή συνόδευε ο δεύτερος εκλεγμένος από τους συμβούλους δήμαρχος, Tuncer Ayten, ενώ ο απελθών Δήμαρχος κ. Cerny συναντήθηκε με τους φίλους από τα Τρίκαλα.

Στη διάρκεια των επαφών των δύο αντιπροσωπειών, ο επικεφαλής του Δημοτικού Χορευτικού κ Σταύρος Σούλιος και οι οργανοπαίκτες κ. Στέλιο Ντίνος, Κώστας Γκότζιας και Κώστα Αναγνώστου παρουσίασαν ενδεικτικούς χορούς των Τρικάλων.

Οι τρεις οργανοπαίκτες συνόδευσαν επίσης χορευτικό συγκρότημα από τον ελληνικό σύλλογο της Νυρεμβέργης – με τους χιλιάδες τρικαλινούς μετανάστες – στη διάρκεια των γιορτών αδελφοποίησης.

Από το γραφείο Τύπου