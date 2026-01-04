Ποιοι εκλέγονται στο Σωματείο Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η εκλογική διαδικασία στο Σωματείο Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης Τρικάλων. Στην κάλπη προσήλθαν 129 από τα 171 εγγεγραμμένα μέλη.
Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Δημήτριος Κούτσικος, ενώ στο νέο Δ.Σ. εκλέγονται οι:
Φίκας Απόστολος
Φλέτσιος Νικόλαος
Τεντολούρης Χρήστος
Πλησιώτης Σωτήριος
Αναλυτικά η σταυροδοσία για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Κούτσικος Δημήτριος Νικολάου – 70
Φίκας Απόστολος Βασιλείου – 64
Φλέτσος Νικόλαος Δημητρίου – 56
Τεντολούρης Χρήστος Βαΐου – 48
Πλησιώτης Σωτήριος Βασιλείου – 48
Μπουλούτσος Γρηγόριος Σωτηρίου – 47
Παναγιώτου Γεώργιος Αποστόλου – 45
Μπέης Γεώργιος Νικολάου – 37
Πισσώνης Ιωάννης Δημητρίου – 31
Σιαφής Αλέξανδρος Αθανασίου – 24
Φίλιος Γεώργιος Χρήστου – 16
Λούτας Θωμάς Στεργίου – 7
Ελεγκτική Επιτροπή
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι:
Αλεξίου Ευάγγελος Αθανασίου
Κουμπής Βασίλειος Χρήστου
Ρίζος Θεόδωρος Γεωργίου
Αντιπρόσωποι για την Πανελλήνια Ομοσπονδία (εκλέγονται 6)
Κούτσικος Δημήτριος Νικολάου – 67
Φίκας Απόστολος Βασιλείου – 56
Τεντολούρης Χρήστος Βαΐου – 47
Μπέης Γεώργιος Νικολάου – 37
Παναγιώτου Γεώργιος Αποστόλου – 36
Πλησιώτης Σωτήριος Βασιλείου – 36
Αντιπρόσωποι για την ΟΕΒΕ Τρικάλων (εκλέγονται 6)
Κούτσικος Δημήτριος Νικολάου – 69
Φίκας Απόστολος Βασιλείου – 51
Τεντολούρης Χρήστος Βαΐου – 42
Μπέης Γεώργιος Νικολάου – 37
Πλησιώτης Σωτήριος Βασιλείου – 36
Σιαφής Αλέξανδρος Αθανασίου – 25
