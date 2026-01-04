Ποιοι εκλέγονται στο Σωματείο Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η εκλογική διαδικασία στο Σωματείο Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης Τρικάλων. Στην κάλπη προσήλθαν 129 από τα 171 εγγεγραμμένα μέλη.

Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Δημήτριος Κούτσικος, ενώ στο νέο Δ.Σ. εκλέγονται οι:

Φίκας Απόστολος

Φλέτσιος Νικόλαος

Τεντολούρης Χρήστος

Πλησιώτης Σωτήριος

Αναλυτικά η σταυροδοσία για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Κούτσικος Δημήτριος Νικολάου – 70

Φίκας Απόστολος Βασιλείου – 64

Φλέτσος Νικόλαος Δημητρίου – 56

Τεντολούρης Χρήστος Βαΐου – 48

Πλησιώτης Σωτήριος Βασιλείου – 48

Μπουλούτσος Γρηγόριος Σωτηρίου – 47

Παναγιώτου Γεώργιος Αποστόλου – 45

Μπέης Γεώργιος Νικολάου – 37

Πισσώνης Ιωάννης Δημητρίου – 31

Σιαφής Αλέξανδρος Αθανασίου – 24

Φίλιος Γεώργιος Χρήστου – 16

Λούτας Θωμάς Στεργίου – 7

Ελεγκτική Επιτροπή

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι:

Αλεξίου Ευάγγελος Αθανασίου

Κουμπής Βασίλειος Χρήστου

Ρίζος Θεόδωρος Γεωργίου

Αντιπρόσωποι για την Πανελλήνια Ομοσπονδία (εκλέγονται 6)

Κούτσικος Δημήτριος Νικολάου – 67

Φίκας Απόστολος Βασιλείου – 56

Τεντολούρης Χρήστος Βαΐου – 47

Μπέης Γεώργιος Νικολάου – 37

Παναγιώτου Γεώργιος Αποστόλου – 36

Πλησιώτης Σωτήριος Βασιλείου – 36

Αντιπρόσωποι για την ΟΕΒΕ Τρικάλων (εκλέγονται 6)

Κούτσικος Δημήτριος Νικολάου – 69

Φίκας Απόστολος Βασιλείου – 51

Τεντολούρης Χρήστος Βαΐου – 42

Μπέης Γεώργιος Νικολάου – 37

Πλησιώτης Σωτήριος Βασιλείου – 36

Σιαφής Αλέξανδρος Αθανασίου – 25

