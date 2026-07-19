Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοικτά σήμερα, Κυριακή ανοικτά στα Τρίκαλα

Ορισμένα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, και στα Τρίκαλα, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγω της κυριακάτικης αργίας.

Συγκεκριμένα, ενώ η πλειονότητα των σούπερ μάρκετ δεν θα εξυπηρετήσει το κοινό, ορισμένες μεγάλες αλυσίδες έχουν επιλέξει να διατηρήσουν σε λειτουργία όλα ή επιλεγμένα καταστήματά τους, κυρίως σε τουριστικές περιοχές, εμπορικά πάρκα και σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους καταναλωτές να επιβεβαιώνουν εκ των προτέρων ότι το κατάστημα που επιθυμούν να επισκεφθούν συγκαταλέγεται σε εκείνα που λειτουργούν.

Στα Τρίκαλα, τα καταστήματα της Lidl θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.





