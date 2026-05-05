Ποδηλατικό κύπελλο Ελλάδας σε τέσσερα χωριά του Δήμου Τρικκαίων

Ποδηλατικό Κύπελλο Ελλάδος Δρόμου φιλοξενούν χωριά του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης το διήμερο Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026.

Πρόκειται για τον δεύτερο αγώνα δρόμου ατομικής χρονομέτρησης και αντοχής με την επωνυμία Κύπελλο Δρόμου Κ17-Κ15 2026, στις κατηγορίες Κ17 Παίδων & Κορασίδων και Κ15 Παμπαίδων & Παγκορασίδων, που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλωνκαι του Δήμου Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει με την ενεργό στήριξη υποδομών στις Δημοτικές Κοινότητες Πρίνου, Προδρόμου, Γενεσίου και Γοργογυρίου.

Το πρόγραμμα των αγώνων είναι το ακόλουθο:

Σάββατο, 9 Μαΐου 2026 12:00

– 13:30 Έλεγχος Δελτίων – Παραλαβή Αριθμών (επικύρωση συμμετοχών) στον Πρίνο Δ. Τρικκαίων – ΚΕΠ Πρίνος

– 14:00 Τεχνικό Συνέδριο και των δύο αγώνων (αρχηγών των ομάδων) στον Πρίνο Δ. Τρικκαίων – ΚΕΠ Πρίνος

– 16:00 Εκκίνηση Ατομικής Χρονομέτρησης Παγκορασίδων και διαδοχικά Παμπαίδες, Κορασίδες, Παίδες, απόστασης 8,1χλμ. (Κ15) και 10,6χλμ. (Κ17) στην Πύλη.

Διαδρομή Σαββάτου (Ατομική Χρονομέτρηση):

Εκκίνηση: Πύλη Τρικάλων – Επαρχιακή Οδός Τρικάλων Άρτας – αναστροφή πριν την Λυγαριά και τερματισμός στην Πύλη.

Κυριακή, 10 Μαΐου 2026 στον Πρίνο Δ. Τρικκαίων

– 08:30 – 09:15 Παρουσίαση Ομάδων – Υπογραφή Φύλλων Αγώνα σε χώρο δίπλα στην εκκίνηση

– 09:30 Εκκίνηση Δρόμου Αντοχής Παμπαίδων / Παγκορασίδων, απόστασης 43,6χλμ (4 στροφές)

– 11:30 – 12:15 Παρουσίαση Ομάδων – Υπογραφή Φύλλων Αγώνα σε χώρο δίπλα στην εκκίνηση

– 12:30 Εκκίνηση Δρόμου Αντοχής Παίδων / Κορασίδων, απόστασης 65,4χλμ (6 στροφές)

– 15:00 Απονομές Επάθλων και για τις δυο αγωνιστικές ημέρες

Διαδρομή Κυριακής (Αγώνες Αντοχής): ΚΕΠ Πρίνος (Εκκίνηση/Τερματισμός) – Πρίνος κέντρο – προς Γενέσι – προς Πρόδρομο – Πρόδρομος κέντρο – προς Γοργογύρι – Γοργογύρι κέντρο – προς Πρίνο.

Από το γραφείο Τύπου