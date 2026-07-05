Πλησιάζει το Echoes of Meteora Music Festival – Όλο το πρόγραμμα του τριημέρου

Οι λάτρεις της ζωντανής μουσικής δίνουν ραντεβού στα Μετέωρα, καθώς το Echoes of Meteora Music Festival επιστρέφει στις 7, 8 και 9 Ιουλίου 2026, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο rock, metal, έντεχνο, hip-hop και ελληνική μουσική.

Το φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μετέωρα Τέχνης 2026, φιλοξενείται στον χώρο του Πολιτιστικού Χωριού – πρώην ΚΕΓΕ, με ώρα έναρξης 20:30, φιλοδοξώντας να προσφέρει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία με φόντο το μοναδικό τοπίο των Μετεώρων.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Τρίτη 7 Ιουλίου 2026

Among the Shadows (Modern Heavy Metal)

Downturn (Ελληνικό Hardcore Punk)

Locks (Alternative Rock)

Rap Revolution Group (Hip-Hop)

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

Shades of Blue (Blues / Rock / Hard Rock)

Just a Pinch of Glory (Progressive Rock)

Λιόλιος Γιάννης (Έντεχνο Rock)

Αντεμπαράν (Έντεχνο)

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026

The Magic Bus (Ελληνόφωνο Rock)

Αόρατες Σκιές (Ελληνικό Rock)

Acousticz (Ελληνικό & Ξένο Rock)

KonstBeatz (Live Drum Performance)

Το Echoes of Meteora Music Festival 2026 συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και δίνει βήμα τόσο σε καταξιωμένα όσο και σε ανερχόμενα μουσικά σχήματα, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να ζήσει τρεις ξεχωριστές βραδιές μουσικής, τέχνης και πολιτισμού, σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ελλάδας, με τα Μετέωρα να αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία.