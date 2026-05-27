Πλησίασε τους 34 °C η μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα

Υψηλή παρέμεινε η θερμοκρασία στη χώρα την Τετάρτη 27 Μαΐου, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τοπικά τους 34°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 33.9οC και ακολούθησαν τα Τρίκαλα με 33.8οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:40 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026.

Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 133 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).