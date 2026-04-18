Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια του “ΚΕΠ μου” της Ναυσικάς Χρ. Μιχαλάκη

Πλήθος κόσμου παρέστη στα εγκαίνια του νέου γραφείου «ΚΕΠ μου» της Ναυσικάς Χρ. Μιχαλάκη, στην οδό Βασίλη Τσιτσάνη 37 στα Τρίκαλα.

Πρόκειται για ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα της Ναυσικάς Μιχαλάκη, κόρης του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη, το οποίο από την πρώτη στιγμή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Την τελετή των εγκαινίων τέλεσε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, π. Λάμπρος Κολώνας, ο οποίος ευχήθηκε στην ιδιοκτήτρια καλή επιτυχία και μια δημιουργική επαγγελματική πορεία.

Στο πλευρό της Ναυσικάς βρέθηκαν οι γονείς της, Χρήστος και Μαρία Μιχαλάκη, καθώς και ο αδελφός της Κώστας, δεχόμενοι ευχές από φίλους, συνεργάτες και πλήθος παρευρισκομένων για το νέο της ξεκίνημα.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής του νομού, μεταξύ των οποίων ο Βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, οι Δήμαρχοι Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος και Πύλης Κώστας Μαράβας, καθώς και πλήθος αιρετών και φορέων της περιοχής.

Η μαζική παρουσία του κόσμου επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον για τη νέα αυτή επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε νέες επιχειρηματικές προσπάθειες.

