Πιστοποιητικά Πληροφορικής στα παιδιά του ΚΔΑΠ “Φρούριο”

Πιστοποιητικά πληροφορικής, αποτέλεσμα της πρωτόλειας αλλά μεθοδικής επαφής τους με την επιστήμη και εφαρμογές της τεχνολογίας, έλαβαν μαθητές και μαθήτριες που παρακολουθούν την αντίστοιχη δραστηριότητα στο ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» του Δήμου Τρικκαίων.

Εχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις τους, οι μικροί – και μελλοντικοί – χρήστες της πληροφορικής έλαβαν τα πιστοποιητικά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2026.

Τα πιστοποιητικά είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων και του επίσημου φορέα πιστοποίησης Keycert.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμητρα Νάτσινα, που έδωσε έμφαση στη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, με πλήθος διεξόδων και δραστηριοτήτων από έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η καθηγήτρια Πληροφορικής και Ρομποτικής κ. Χριστίνα Μητσιάδη, υπεύθυνη για τη δράση στο ΚΔΑΠ, μίλησε για τη «Σημασία της χρήσης των υπολογιστών στην καθημερινή ζωή και στα επαγγέλματα» , με στόχο να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Μέσα από την παρουσίαση αναδείχθηκε το γεγονός ότι ο σύγχρονος πολίτης είναι πλέον απαραίτητο να γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εργαλείων, καθώς αυτά αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινότητας και της επαγγελματικής ζωής. Επιπλέον, παρουσιάστηκε ο σημαντικός ρόλος των υπολογιστών σε πολλά επαγγέλματα, όπως στην εκπαίδευση, την ιατρική, τις επιχειρήσεις, την επικοινωνία και την έρευνα.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο για τη συμμετοχή των πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία, επιβραβεύοντας παράλληλα την προσπάθεια, τη γνώση και την εξοικείωση των μαθητών με τις ψηφιακές δεξιότητες.

