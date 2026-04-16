Περιφέρεια Θεσσαλίας: Από την αδράνεια στην υλοποίηση το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης ΑμεΑ στα Τρίκαλα

Αυτό απαντά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σχολιάζοντας σχετική ανακοίνωση της μείζονος αντιπολίτευσης αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στα Τρίκαλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας είχε συναντηθεί προ ημερών με τη διοίκηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Τρικάλων «Ελπίδα», η οποία και τον ευχαρίστησε για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια του έργου, κάνοντας λόγο «για μια ουσιαστική επένδυση στην κοινωνική φροντίδα, που θα προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στήριξης στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους».

Αναλυτικότερα η απάντηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

Από την πορεία του έργου “Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ” στα Τρίκαλαπροκύπτει ότι κατά το στάδιο εκκίνησης και συμβασιοποίησής του δεν είχαν διασφαλιστεί βασικές προϋποθέσεις ωρίμανσης, με κυριότερη την έκδοση της αναγκαίας οικοδομικής άδειας, αλλά και την αντιμετώπιση κρίσιμων τεχνικών και πολεοδομικών ζητημάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, από την υπογραφή της σύμβασης στις 6.5.2022 και για μεγάλο χρονικό διάστημα, να μην υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας, αντιμετωπίσαμε μια συσσωρευμένη κατάσταση εκκρεμοτήτων και καθυστερήσεων, την οποία επιχειρήσαμε από την πρώτη στιγμή να βάλουμε σε τάξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έγινε συστηματική προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν τα ανοιχτά ζητήματα, να προχωρήσουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και να δημιουργηθούν οι όροι ώστε το έργο να μπορέσει επιτέλους να προχωρήσει σε πιο στέρεη βάση.

Η έκδοση της οικοδομικής άδειας στις 8.5.2024 αποτέλεσε ουσιαστικά το σημείο από το οποίο το έργο μπόρεσε να μπει σε μια πιο οργανωμένη πορεία. Παρά τις δυσκολίες που εξακολούθησαν να υπάρχουν, από εκεί και μετά υπήρξε πλέον συγκεκριμένος προγραμματισμός, ενεργοποίηση εργασιών στο πεδίο και συνεχής διοικητική πίεση προς τον ανάδοχο, ώστε το έργο να βγει από την αδράνεια και να περάσει σταδιακά σε φάση υλοποίησης.