Περιοδεία Σκρέκα στην Πύλη και στο δίκτυο μονοπατιών και πεζοποριακών διαδρομών της πόλης

Στην περιοχή της Τοξωτής Γέφυρας Πύλης βρέθηκαν σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας και ο πρώην Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, πραγματοποιώντας αυτοψία στην περιοχή όπου υλοποιείται το σημαντικό έργο «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών στον Δήμο Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 817.069 ευρώ.

Το έργο αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση για τον Δήμο Πύλης, καθώς δημιουργεί σύγχρονες υποδομές πεζοπορίας και αναδεικνύει τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ενισχύοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Τον Δήμαρχο Πύλης συνόδευαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας – Τουρισμού – Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πύλης κ. Παναγιώτα Λαμπρογεώργου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος και τα στελέχη του Δήμου ενημέρωσαν τον κ. Σκρέκα για την πορεία υλοποίησης του έργου, παρουσιάζοντας τα στάδια προόδου και τη σημασία της συγκεκριμένης παρέμβασης για την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση του έργου είχε υπογραφεί από τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα και την Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, και εντάσσεται στη δράση για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας.

Στόχος της παρέμβασης είναι η οργανωμένη ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η δημιουργία νέων προοπτικών για την τοπική οικονομία και η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Πύλης, ενός τόπου με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε:

«Η δημιουργία του δικτύου μονοπατιών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τον Δήμο μας. Αξιοποιούμε τα μοναδικά φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές που θα ενισχύσουν τον εναλλακτικό τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Με σεβασμό στο περιβάλλον και στην πολιτιστική μας κληρονομιά, αναδεικνύουμε τα μονοπάτια της Πύλης και δημιουργούμε νέες δυνατότητες για την οικονομία, την απασχόληση και την προβολή του τόπου μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να υλοποιούμε έργα που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής μας».