Περιοδεία Σκρέκα στην Κέρκυρα

Περιοδεία στην Κέρκυρα πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, προεδρεύοντας παράλληλα στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Κέρκυρας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πολυπληθή και ενεργή συμμετοχή των μελών της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναδείχθηκαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το νησί. Στο ίδιο πλαίσιο, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες της Κέρκυρας και ο σχεδιασμός των επόμενων δράσεων, με σταθερό προσανατολισμό στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Κέρκυρας ως πυλώνα τουρισμού, πολιτισμού και αγροδιατροφικής ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, για την περιφέρεια και τα νησιά.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Σκρέκας παραχώρησε δηλώσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας:

«Αυτό που γίνεται σήμερα στο νησί, το 2026, δεν έχει καμία σχέση με το 2019.

Στην Κέρκυρα υλοποιείται ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο σχέδιο, με ξεκάθαρο στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των Κερκυραίων και τη θωράκιση του νησιού για το μέλλον.

Ένα σχέδιο που δίνει έμφαση στις βασικές υποδομές, στη διαχείριση του νερού και στη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος των απορριμμάτων.

Μεχρι το 2017 βλέπαμε στην Κέρκυρα βουνά από σκουπίδια, ενώ πλέον προωθείται ενα μόνιμο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η Κέρκυρα προχωρά μπροστά, με σχέδιο, συνεργασία και ευθύνη απέναντι στους πολίτες και στις επόμενες γενιές»

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο νησί, ο κ. Σκρέκας είχε συναντήσεις με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ.κ. Νεκτάριο, τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Τρεπεκλή, καθώς και τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανο Πουλημένο. Στις συζητήσεις τέθηκαν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, οι υποδομές και οι

προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Εργαστήριο Τοπικών Προϊόντων Λάζαρη, όπου ενημερώθηκε για την παραγωγή και την τυποποίηση παραδοσιακών προϊόντων, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων που επενδύουν στην αξιοποίηση της τοπικής πρώτης ύλης.