Περιοδεία Σκρέκα στην Αλεξανδρούπολη, με φόντο το Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Περιοδεία στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, ενόψει του προσυνεδρίου του κόμματος που θα φιλοξενηθεί στην πόλη, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή Έβρου, Τάσο Δημοσχάκη.

Σκοπός της επίσκεψης αποτέλεσε ο συντονισμός των στελεχών και η καταγραφή των τοπικών αναγκών, επιβεβαιώνοντας ότι ο Έβρος αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τα μέλη της ΔΕΕΠ Έβρου, όπου διεξήχθη ένας γόνιμος διάλογος για τις προκλήσεις της καθημερινότητας και τις στρατηγικές προτεραιότητες της παράταξης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογραμμίστηκε η σημασία της ενίσχυσης της παρουσίας του κόμματος στην τοπική κοινωνία, ώστε το προσυνέδριο να αποτελέσει ουσιαστικό βήμα διαλόγου με τους πολίτες.

Παράλληλα, ο Γραμματέας βρέθηκε με νέους της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ακούγοντας τις σκέψεις τους για το μέλλον, με κοινό στόχο τη δημιουργία ευκαιριών που θα επιτρέψουν στα νέα παιδιά του Έβρου και συνολικά της ελληνικής περιφέρειας να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Νωρίτερα, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χαράλαμπο Τοψίδη, όπου συζήτησαν την αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα όπως το δημογραφικό και η στήριξη της κτηνοτροφίας. Τέλος, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο Β’, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας για τον Έβρο.

Σε δηλώσεις του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας σημείωσε:

«Η ασφάλεια της χώρας, αλλά και η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, περνούν μέσα από την περιφέρεια και, ειδικά, από τον Έβρο. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η περιοχή αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα, προκειμένου να παραμείνει ζωντανή και να επιστρέψουν οι νέοι που έχουν φύγει.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε από εδώ, τη Θράκη και την Αλεξανδρούπολη, τον προσυνεδριακό διάλογο της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Αθήνα. Στόχος να αναδείξουμε έμπρακτα ότι ο Έβρος είναι σταθερά στις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης.»