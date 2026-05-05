Περιοδεία με καταγραφή προβλημάτων για την Μαρίνα Κοντοτόλη στον Ασπροπόταμο (βίντεο)

Η Βουλευτής Τρικάλων κα Μαρίνα Κοντοτόλη πραγματοποίησε περιοδεία στα χωριά του Ασπροποτάμου — Τζούρτζια, Πολυθέα, Τρία Ποτάμια, Κατάφυτο, Ανθούσα και Χαλίκι — με στόχο την άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους και την καταγραφή των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της, η κα Κοντοτόλη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, επαγγελματίες και εκπροσώπους των κοινοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την κατάσταση του οδικού δικτύου. Όπως επισημάνθηκε, οι καταστροφές από τον Ντάνιελ, η ελλιπής συντήρηση και η δυσκολία πρόσβασης σε ορεινές περιοχές δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Χωριά όπως η Γλύστρα, το Στεφάνι, κ.ά. παραμένουν ακόμα αποκλεισμένα.

Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράστηκε για την περιβαλλοντική επιβάρυνση που ενδέχεται να προκύψει από την εγκατάσταση υδροηλεκτρικών έργων και ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή. Οι κάτοικοι υπογράμμισαν τον κίνδυνο αλλοίωσης του φυσικού τοπίου, της βιοποικιλότητας και της παραδοσιακής φυσιογνωμίας του Ασπροποτάμου, ζητώντας να έχουν λόγο στα σχέδια της κυβέρνησης.

Η κα Κοντοτόλη τόνισε ότι η παρουσία της στην περιοχή αποσκοπεί στην άμεση καταγραφή των προβλημάτων και στη μεταφορά τους στη Βουλή και στους αρμόδιους Υπουργούς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων, χωρίς να θυσιάζεται ο φυσικός πλούτος της περιοχής.

Η περιοδεία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεχών επαφών με τις τοπικές κοινωνίες, με γνώμονα την ανάδειξη των αναγκών της περιφέρειας και την προώθηση βιώσιμων λύσεων για την ανάπτυξη και την προστασία του τόπου.