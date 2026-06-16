Περιβάλλον και παραδοσιακά παιχνίδια από το ΚΔΑΠ «Σταθμός» (φωτο)

Περιβαλλοντικές δράσεις και παραδοσιακά παιχνίδια ήταν οι νέες δράσεις που πραγματοποίησε το ΚΔΑΠ «ΣΤΑΘΜΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων. Με ιδιαίτερη χαρά και ενεργή συμμετοχή των παιδιών οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του ΚΔΑΠ την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Στόχος τους, η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης.

Στο πλαίσιο των δράσεων πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση, στην οποία τα παιδιά συμμετείχαν βιωματικά στη φροντίδα του φυσικού χώρου, μαθαίνοντας τη σημασία των δέντρων και της προστασίας της φύσης. Παράλληλα, δημιούργησαν και παρουσίασαν περιβαλλοντικά μηνύματα, μεταφέροντας το δικό τους μήνυμα για έναν πιο καθαρό και πράσινο κόσμο.

Οι δραστηριότητες συνεχίστηκαν με παραδοσιακά παιχνίδια, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν και να χαρούν παιχνίδια προηγούμενων γενεών, όπως η τυφλόμυγα, το μαντηλάκι, το σχοινάκι, το κουτσό και οι μπίλιες.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με υπεύθυνη την κ. Παρασκευή Νικολάου, με τη συμβολή της γυμνάστριας κ. Ντίνας Οικονομίδου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων.

Οι δράσεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από μικρή ηλικία και ενισχύουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την αγάπη των παιδιών για το φυσικό περιβάλλον.

Η υπεύθυνη και το προσωπικό του ΚΔΑΠ «ΣΤΑΘΜΟΣ» ευχαριστούν θερμά τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρη Χελιδώνη και την κ. Ευφροσύνη Κίτσιου, για τη συνεργασία στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

Από το γραφείο Τύπου