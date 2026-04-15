Πασχαλινή γιορτή για τους μικρούς μαθητές των παραρτημάτων Ρομά

Μια ιδιαίτερα σημαντική και δημιουργική δράση με θέμα τα ήθη και έθιμα του Πάσχα πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 για τους μαθητές που συμμετέχουν στην ενισχυτική διδασκαλία των Παραρτήματων Ρομά του Δήμου Τρικκαίων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό, ερχόμενοι σε επαφή με τις παραδόσεις και τα έθιμα του Πάσχα.

Η δράση υλοποιήθηκε από τα εκπαιδευτικά στελέχη του Παραρτήματος Ρομά Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο, καθώς και του Παραρτήματος Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι – Κέντρου Κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση της πολιτισμικής γνώσης και της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών.

Στο τέλος της εκδήλωσης τους μοιράστηκαν πασχαλινές λαμπάδες και γλυκίσματα.

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τη διατήρηση των παραδόσεων.

Το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο και το Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι – Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Από το γραφείο Τύπου