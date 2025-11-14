Παρουσιάστηκε το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Πύλης

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημαρχείου Πύλης, η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης 2026-2030, παρουσία εκπροσώπων φορέων και Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής Πύλης.

Η εκδήλωση παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης, άρχισε με την ομιλία του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μαράβα ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολύ καλή δουλειά που έκανε το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής –Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με υπεύθυνη την κ. Φωτάκη, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε τον Δήμο, θέλουμε να αξιοποιήσουμε τουριστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει ο Δήμος Πύλης στο σύνολό του και με αρωγό μας το Γεωπάρκο Πύλης –Μετεώρων, θα αλλάξουμε το Τουριστικό τοπίο του Δήμου μας.

Στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παιδείας κ. Κων/νος Πλαστήρας συνεχάρη την ομάδα εργασίας που εκπόνησε το Σχέδιο για την καλή δουλειά που επιτέλεσε. Τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο Σχέδιο που χαράσσει την πορεία για την ανάπτυξη του τουρισμού, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες δράσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Ακολούθησε η παρουσία του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης έκανε μέσω σλάιντς η Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης κ. Έφη Φωτάκη, η οποία ανέφερε πως ο εν λόγω σχεδιασμός που εκπονήθηκε από την ίδια και την ομάδα της, σεσυνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Κώστα Πλαστήρα είναι 5ετούς χρονοδιαγράμματος και με βασικό σύνθημα το «κοιτάζουμε μπροστά και ανεβαίνουμε» και έχει ως βασικό στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθιστώντας τον Δήμο Πύλης τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών.

Ανάλογες τοποθετήσεις έκαναν ο Διευθυντής του ΚΕΝΑΚΑΠ κ. Βάϊος Κουτής, ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου Πύλης κ. Βασίλειος Γιαγιάκος, η κ. Έφη Μπλαντζώνη δημ. Σύμβουλος, ο κ. Παν. Σακελλάρης Πρόεδρος του «Ξένιος Ζεύς», ο κ. Νίκος Ζαμπάκας επιχειρηματίας περιοχής Στουρναρέικων, η κ. Μαριλένα Γκρέκου Πρόεδρος του Ε.Σ. Πύλης, και η κ. Ελένη Παπαστεργίου Πρόεδροςτου ΟΠΟΠ.