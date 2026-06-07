Παρουσιάστηκε στα Τρίκαλα η ψηφιακή υπογραφή για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων

Παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) Γιάννη Βουτσινά και του προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κωνσταντίνου Παπαευθυμίου, παρουσιάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στην αίθουσα Παπαστεριάδη, το πρόγραμμα εφαρμογής της ψηφιακής υπογραφής για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν στο κοινό:

• Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις.

• Η ασφάλεια και νομική ισχύς των ψηφιακών συναλλαγών.

• Η διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

• Τα στάδια υλοποίησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Παραδείγματα πρακτικής χρήσης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

• Η εξοικονόμηση χρόνου και η μείωση λειτουργικού κόστους.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. Παπαστεργίου, Κουρέτας και Παπαευθυμίου, ενώ για το πρόγραμμα μίλησε ο κ. Γιάννης Βουτσινάς καθώς και συνεργάτες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που έκαναν και τη σχετική παρουσίαση.

Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν e-Trikala A.E. και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.).

Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr