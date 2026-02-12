Παρουσία Σκρέκα η κοπή πίτας της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας της ΝΔ

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας. Η αίθουσα γέμισε από νωρίς, με τον κόσμο να συρρέει μαζικά, σε σημείο που δεν χωρούσε πλέον ο αριθμός των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας μια εικόνα που αποτύπωνε ξεκάθαρα τη ζωντάνια και τη συσπείρωση της παράταξης.

Η παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστα Σκρέκα, βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς πλήθος στελεχών, φίλων της παράταξης αλλά και ανθρώπων της αγοράς, επαγγελματιών και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων έδωσαν δυναμικό «παρών», μετατρέποντας τη βραδιά σε μια πραγματική συνάντηση με κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές συζητήσεις για τις ανάγκες της παραγωγής, τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους, με κοινό παρονομαστή τη σύνδεση της πολιτικής με την πραγματική οικονομία.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, η Εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπράτακος και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, αλλά και ο Τρικαλινός Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός. Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους και πολλοί Γενικοί Γραμματείς υπουργείων, επιβεβαιώνοντας το ευρύ και ουσιαστικό ενδιαφέρον για το έργο και τις πρωτοβουλίες της Γραμματείας.