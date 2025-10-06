Παρουσία Σακκά η επιστροφή του ΑΟΤ στον νέο χλοοτάπητα του σταδίου

Την επιστροφή του ΑΟ Τρίκαλα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων “Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα” και στις νίκες, παρακολούθησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 ο ΑΟΤ έπαιξε για πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν στο γήπεδο του Σταδίου, καθώς ο Δήμος Τρικκαίων ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης του χλοοτάπητα.

Η επιστροφή αυτή σήμανε και νίκη για την ομάδα των Τρικάλων, καθώς επιβλήθηκε 2-0 της ΑΕ Λευκίμμης Κέρκυρας.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων συνομίλησε και με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας κ. Νίκο Καγιούλη, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στα Τρίκαλα, ερχόμενος από τη Γερμανία, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Επίσης συνομίλησε με τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Στέλιο Μπέκα, με το μέλος του ΔΣ κ. Μίλτο Νίκου, καθώς επίσης και με ανθρώπους της πρώην διοίκησης της ομάδας, όπως οι κ. Κώστας Παρδάλης, Γιώργος Παναγιώτου (Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τρικκαίων), Κώστας Φαμίσης, Δημήτρης Τσόγιας, καθώς και με πολλούς φιλάθλους. Ο κ. Σακκάς ευχήθηκε καλή δύναμη στους ανθρώπους της ομάδας και κάθε επιτυχία στον ΑΟ Τρίκαλα για τη συνέχεια της αγωνιστικής σεζόν. Στο Δημοτικό Στάδιο βρέθηκε και η δημοτική σύμβουλος Τρικκαίων, Βίβιαν Τέγου.

Από το γραφείο Τύπου