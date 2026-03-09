Παρεμβάσεις και λύσεις σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζονται από τον Δήμο Τρικκαίων οι παρεμβάσεις σε σημεία που χρήζουν βελτιώσεων σε χωριά. Στον τομέα Α, όπως τόνισε η αντιδήμαρχος Ζωή Παπαναστασίου, έγιναν τις προηγούμενες ημέρες παρεμβάσεις για διανοίξεις δρόμων εντός οικισμών ή αγροτικών οδών, καθώς και καθαρισμός και διανοίξεις καναλιών.

Σε Ράξα, Χρυσαυγή, Αγία Κυριακή και Κρηνίτσα πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές εργασίες, με στόχο τη βελτίωση της διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων των χωριών. Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού.

Από το γραφείο Τύπου