Παραμένει καθαρή από κρούσματα ευλογιάς η Θεσσαλία

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει για την επιδημιολογική πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, υπογραμμίζοντας ότι πρώτη προτεραιότητα παραμένει η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, η εντατική επιτήρηση στο πεδίο και η αποτροπή κάθε περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Η περιφέρεια Θεσσαλίας για ένα ακόμη δεκαπενθήμερο παραμένει καθαρή από κρούσματα.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Απριλίου 2026, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 2.152 κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, ενώ οι πληγείσες εκτροφές ανέρχονται σε 2.660. Οι συνολικές θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της νόσου ανέρχονται σε 486.666.

Για το διάστημα 6 έως 19 Απριλίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 5 νέα κρούσματα, τα οποία εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας (1), Ευρυτανίας (1) και Ηλείας (3). Ειδικότερα, θετικοί εκτροφείς καταγράφηκαν στις 8/4/2026 στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, στις 14/4/2026 στην Π.Ε. Ευρυτανίας και στις 16/4/2026 εκ νέου στην Π.Ε. Ηλείας.

Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι η επιζωοτία εξακολουθεί να απαιτεί υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης, στενό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, ιδίως ως προς τις μετακινήσεις ζώων, τους ελέγχους και την άμεση αναγγελία κάθε ύποπτου περιστατικού.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Για το διάστημα από 14/10/2025 έως 19/04/2026 έχουν διενεργηθεί συνολικά 60.499 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 99 παραβάσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 98 συλλήψεις. Αντίστοιχα, μόνο για το διάστημα από 01/02/2026 έως 19/04/2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 43.764, οι βεβαιωμένες παραβάσεις σε 59 και οι συλλήψεις σε 61.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν με απόλυτη συνέπεια τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών. Η πλήρης αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας, η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, η εντατική επιτήρηση και η στενή συνεργασία όλων των φορέων παραμένουν κρίσιμες προϋποθέσεις για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.