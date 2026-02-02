Παραλαβή Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι έχουν παραληφθεί τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2025Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από το γραφείο 312 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων (Μ. Μπότσαρη 2, Τρίκαλα) έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνουμε ότι τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ως ο νόμος ορίζει.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2431046442 και 2431046443 της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.