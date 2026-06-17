Παραιτήθηκε ο Βαγγέλης Κείος, γραμματέας της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Τρικάλων

Την παραίτησή του από τη θέση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Τρικάλων, υπέβαλλε ο Βαγγέλης Κείος.

Στην επιστολή αναφέρει τα εξής:

“Με αίσθημα ευθύνης υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Τρικάλων, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο πολιτικής διαδρομής και προσφοράς.

Ανέλαβα αυτή την ευθύνη σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την παράταξη και συνολικά για τον προοδευτικό χώρο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου προσπάθησα να υπηρετήσω τον θεσμικό μου ρόλο με συνέπεια και σεβασμό στη συλλογική λειτουργία, παραμένοντας προσηλωμένος στις αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προοδευτικής παράταξης.

Μαζί με τα μέλη και τα στελέχη της οργάνωσης δώσαμε σημαντικές μάχες για τα προβλήματα της κοινωνίας, υπερασπιστήκαμε τα δημόσια αγαθά, αναδείξαμε ζητήματα που αφορούν την εργασία, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη και διατηρήσαμε ενεργή την παρουσία της παράταξης στον δημόσιο διάλογο.

Η απόφασή μου να παραιτηθώ αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Πιστεύω ότι ο προοδευτικός χώρος βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου απαιτούνται νέες συνθέσεις, ευρύτερες συγκλίσεις και ένα αξιόπιστο σχέδιο που θα μπορέσει να εκφράσει ξανά τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι η εσωστρέφεια, οι διαχωριστικές γραμμές και οι μικροκομματικοί ανταγωνισμοί δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Η κοινωνία ζητά σοβαρότητα, ενότητα, συμμετοχή και μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτική και τους πολίτες.

Οι πολιτικοί κύκλοι ολοκληρώνονται όταν εξαντλούν τη δυνατότητά τους να εκφράσουν δημιουργικά τις ανάγκες της κοινωνίας. Με αυτή την πεποίθηση θεωρώ ότι και ο δικός μου κύκλος ευθύνης στη θέση του Γραμματέα έχει ολοκληρωθεί.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη, τα στελέχη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στα Τρίκαλα για τη συνεργασία, τη στήριξη και τους κοινούς αγώνες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Παραμένω ενεργός στη δημόσια και πολιτική ζωή, συνεπής στις αξίες της Αριστεράς, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.”