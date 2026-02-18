Παραίτηση Χρυσόμαλλου από τη διεύθυνση της e-trikala

Την παραίτησή του από την e-trikala με email, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε ο μέχρι τώρα διευθυντής Γιώργος Χρυσόμαλλος, δημιουργώντας ακόμη έναν πονοκέφαλο για τον Νίκο Σακκά μετά και την παραίτηση της Εφης Λεβέντη.

Η είδηση που κυκλοφορούσε ως φήμη μέρες τώρα, έγινε γνωστή και από τη δημοτική σύμβουλο Λώρεν Κασσοπούλου στην εκπομπή “Χαμηλές Πτήσεις” στο Ράδιο Ζυγός, που μάλιστα επισήμανε το γεγονός ότι η παράταξη του Ηλιάδη, ζήτησε στον απολογισμό να είναι και οι δύο παρόντες.