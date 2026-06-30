Παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησε ηλικιωμένο στα Τρίκαλα – Aφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου και άγνωστου-ων, μέχρι στιγμής, ατόμου-ων για απάτη.

Ειδικότερα, την 28-03-2026 το απόγευμα στα Τρίκαλα, άγνωστος επικοινώνησε με ηλικιωμένο και προσποιούμενος υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., τον έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα εντός συσκευασίας, και να τα τοποθετήσει έξωθεν της οικίας του.

Ακολούθως, αφαιρέθηκε η προαναφερόμενη συσκευασία, η οποία, όπως καταγγέλθηκε, περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό, κοσμήματα, κλειδί Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και προσωπικά έγγραφα.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ανωτέρω 40χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.